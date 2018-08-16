Потребительский кооператив, задолжавший 60 млн, признан банкротом в Якутии

Арбитражный судом РС(Я) признал несостоятельным (банкротом) кредитный потребительский кооператив «АартыкЭкспрессКредит». В отношении него открыто конкурсное производство. Размер общей кредиторской задолженности кооператива — более 60 000 000 рублей.

Конкурсным управляющим утвержден член Ассоциации «Региональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих» Леонид Каретников.

По решению Якутского городского суда «АартыкЭкспрессКредит» находится в стадии ликвидации. В Арбитражном суде, при рассмотрении заявления о банкротстве, выяснилось, что общая задолженность кооператива превышает 60 миллионов рублей. При этом размер долга перед работниками установить не удалось, документы изъяты правоохранительными органами.

Имущество у кооператива отсутствует. Зато имеется недостаток оборотных средств. Суд, изучив документы, сведения о кредиторской и дебиторской задолженности, пришел к выводу о неплатежеспособности должника. В отношении организации открыто конкурсное производство сроком до 6 февраля 2019 года.

«АартыкЭкспрессКредит» был зарегистрирован в качестве юридического лица в ноябре 2005 года. Кооператив предоставлял гражданам потребительские кредиты и принимал вклады. В мае текущего года ЯСИА сообщало о том, что Следственная часть по расследованию организованной преступной деятельности СУ МВД по Якутии рассматривает уголовное дело в отношении учредителей и руководителей компании «АартыкЭкспрессКредит». Дело возбуждено по факту невозврата вложенных пайщиками и инвесторами денежных средств.