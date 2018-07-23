Потребители тепловой энергии Якутска продолжают подготовку к отопительному сезону

Предприятия и учреждения г. Якутска продолжают подготовительные работы к осенне-зимнему периоду (ОЗП). На середину июля промывку систем отопления провели в 927 многоквартирных домах, что составляет 74 процента от общего жилого фонда.

Медленнее ведется подготовка к ОЗП на социально-значимых объектах столицы республики. Промывку отопительных систем выполнили 23 из 141 объекта здравоохранения, 96 из 211 объектов образования. При этом, для своевременного запуска энергообъектов в отопительный сезон, все подготовительные работы необходимо завершить до начала отопительного сезона 2018 года.

Якутские энергетики заблаговременно начали работу с потребителями по подготовке к ОЗП. Все клиенты энергокомпании получили информационные письма и предписания с перечнем обязательных мероприятий. Потребители обязаны произвести на своих объектах опрессовку тепловых водопроводных установок горячего водоснабжения, ревизию запорной арматуры, заменить принадлежащие им аварийные участки тепловых сетей.

В ходе подготовки к осенне-зимнему периоду энергетики оценят качество промывки систем отопления и готовность объектов к запуску. Заключение энергетиков необходимо потребителю для получения акта, который служит основанием для получения в администрации города паспорта о готовности к ОЗП.

Помимо выполнения технических требований, для получения паспорта готовности предприятиям и организациям необходимо погасить долги за тепло и горячее водоснабжение. На 1 июля более 741 млн рублей приходится на долги управляющих компаний, ТСЖ и гаражно-строительных кооперативов города.

В отношении потребителей-должников применяется весь комплекс мер, предусмотренный действующим законодательством, в том числе введение режима ограничения подачи энергоресурса. В межотопительный сезон применяются санкции с обеспечением видимого разрыва с тепловых сетей ЯТЭЦ еще на нескольких десятках объектах потребителей, большинство которых составляют ГСК.

Энергосбыт настоятельно рекомендует всем потребителям-должникам урегулировать вопросы задолженности в ближайшее время.

Кроме этого, до 1 января 2019 года потребители обязаны установить и ввести в эксплуатацию приборы учета объектов, тепловая нагрузка которых составляет менее 0,2 Гкал/час. При необходимости вопросы по заключению договора по установке, замене и (или) эксплуатации приборов учета можно решить, обратившись в Якутское отделение Энергосбыта.