Потребители «Арсенала плюс» и «ЖКХ Промышленное» переведены на прямые расчеты с энергетиками

С ноября этого года многоквартирный жилой фонд ООО «Арсенал плюс» и ООО УК «ЖКХ Промышленное» переведен на прямые расчеты с ресурсоснабжающими организациями, в частности с ПАО «Якутскэнерго».

Отныне каждому потребителю, который проживает в данном жилом фонде, необходимо до 1 марта 2017 года заключить индивидуальный договор на энергоснабжение с Якутским отделением Энергосбыта. Для этого жителям необходимо обратиться в Центр обслуживания потребителей (ул. Ф. Попова, 21), окна с 18 по 21. Режим работы: с понедельника по пятницу – с 08.00 до 20.00; в субботу – с 09.00 до 16.00).

– Прямые расчеты позволяют населению лучше контролировать производимые начисления, производить перерасчеты за энергоресурсы, что ранее было проблематично, у абонентов появилась возможность напрямую обращаться в Якутское отделение Энергосбыта по замене, приемке и браковке приборов учета, – отмечает Наталья Корягина, директор Энергосбыта. – Прямые расчеты предоставляют разные удобные способы оплаты, в том числе онлайн-платежи через сервис «Личный кабинет» на сайте «Якутскэнерго». Кроме этого, абоненты могут прийти в пункты платежей Энергосбыта, воспользоваться услугой «Сбербанк-онлайн», Сбербанка «Автоплатеж», через банкоматы Сбербанка, Газпромбанка и Азиатско-Тихоокеанского банка, терминалами Сбербанка и системой CyberPlat (онлайн-платежи).

Также такие отношения между потребителем и ресурсоснабжающей организацией обязательно повысят платежную дисциплину населения.

Согласно Правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещение многоквартирных домах и жилых домов (утв. Правительством РФ 6 мая 2011 г. № 354) потребитель вправе вносить плату за коммунальные услуги непосредственно в ресурсоснабжающую организацию. Таким образом, согласно требованиям п.17 Правил ПАО «Якутскэнерго» приступило к предоставлению услуг данным абонентам по прямым расчетам.