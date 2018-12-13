Потребителей Якутскэнерго проконсультируют судебные приставы и юристы

14 декабря в якутском Центре обслуживания потребителей Якутскэнерго юрисконсульт энергокомпании и специалисты городского отдела судебных приставов УФССП России по РС(Я) проведут совместную акцию.

Горожан проконсультируют о наличии задолженности по коммунальным платежам и по вопросам, касающимся принудительного взыскания денежных средств через УФССП.

Во время акции жители Якутска и пригородных населенных пунктов получат возможность через информационную систему «Банк исполнительных производств» удостовериться в отсутствии задолженности, а в случае ее наличия – своевременно оплатить. Также можно получить консультации у приставов по вопросам исполнительного производства.

Адрес Центра обслуживания потребителей ПАО «Якутскэнерго»: г. Якутск, ул. Ф. Попова, 21. Время проведения акции – с 9.00 до 12.00.

За справками обращаться в контакт-центр Энергосбыта: 8-800-100-22-05, (4112) 498-498.