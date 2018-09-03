Потомки Строда и Пепеляева примирились в Якутии!

На днях в Амге состоялись поистине исторические события, о важности и значимости которых говорит тот факт, что в них принимали участие второй президент Республики, член Совета Федерации Вячеслав Штыров, а также заместитель председателя Императорского православного палестинского общества Сергей Байдаков. Мероприятиям смело можно придать статус международных, поскольку, помимо гостей из субъектов России, прибыли гости из Америки, Узбекистана и Польши.

В селе Покровка в торжественной обстановке состоялось открытие часовни преподобномучениц Великой княгини Елизаветы Федоровны и инокини Варвары. Покровчане всегда мечтали о своей часовне. Идея его строительства на берегу красивейшей реки Амга в подшефном селе Покровка принадлежит руководству ПАО «ЛОРП». Благодаря грамотно отлаженной работе всего коллектива Пароходства его строительство завершено в запланированный срок – к 100-летию мученической смерти Елизаветы Федоровны.

Освящение часовни в Покровке провел Архиепископ Якутский и Ленский, Владыка Роман. Член Совета Федерации Вячеслав Штыров, узнав о мероприятии, принял решение лично присутствовать на церемонии: «Благодаря усилиям генерального директора ПАО «ЛОРП», который является председателем Якутского регионального отделения ИППО Сергея Ларионова, в Покровке действительно историческое событие. Сегодня собралось очень много православных, что свидетельствует о том, что здесь часовня просто необходима. От всей души поздравляю вас с его открытием!»

После торжественного мероприятия официальная делегация в составе Сергея Ларионова, Вячеслава Штырова, Сергея Байдакова, потомков участников гражданской войны красного командира И.Строды и белого генерала А.Пепеляева направились в местность Саьыл Сыьы, где в ходе Гражданской войны, по разным сведениям, погибло около 2000 армейцев.

История Гражданской войны в Якутии немыслима без фамилий красного командира Строда и белого генерала Пепеляева. Благородные воины, воевавшие, но страстно хотевшие мира в России, волею судьбы встретили конец своей жизни, став жертвами репрессий и политических игр.

Ни у кого даже мысли такой не возникало с тех давних пор об организации встречи потомков этих двух исторических личностей, никто не думал о том, как примирить Пепеляевых и Стродов – это казалось слишком невероятным.

В рамках 125-летия Регионального отделения Императорского Православного Палестинского Общества предполагалось вместе с освящением новой часовни в селе Покровка в память преподобномучениц Великой княгини Елизаветы Федоровны и инокини Варвары, погибших в годы революции, провести литию, почтить память убиенных в годы Гражданской войны в Якутии.

Во время визита Председателя ИППО Сергея Степашина в Якутск эта идея была озвучена председателем ЯРО ИППО Сергеем Ларионовым и получила поддержку. Сергей Вадимович, как оказалось, был впечатлен «ледовой осадой» в Сасыл-Сысы. Так возникла идея пригласить на место этого исторического сражения потомков тех, кто сошелся в братоубийственной войне на поле боя.

25 августа в Якутск прибыли Ольга Новомировна Русина – Строд, сын Сергея Новомировича Ян (сам Сергей Новомирович живет под Ленинградом и по здоровью не смог прилететь). А 28 августа впервые на Якутскую землю ступили Виктор Лаврович Пепеляев с сыном Игорем.

Для потомков Строда и Пепеляева день примирения стал очень волнительным. По словам Виктора Пепеляева, он очень взволнован тем, что смог ступить на землю, где воевал родной дедушка: «У меня возникло чувство, что сегодня смог стать одним целым со своим дедом. Сходил на могилу Сашки-пулеметчика. С внучкой Строда Ольгой и правнуком Яном мы очень искренне поговорили. Я поражен высокой организации всех мероприятий и выражаю огромную благодарность всем, в частности, Сергею Александровичу за возможность познакомиться с потомками Строда и за организацию примирения в год 95-летия войны в Саьыл Сыьы».

Ольга Русина Строд также поделилась своими впечатлениями: «От нахлынувших чувств и переполнения эмоций я расплакалась. Настолько волнительны эти моменты. Я впервые здесь, на месте, где сражался мой дед, а мой сын Ян, уже во второй раз в Якутии. Спасибо председателю ЯРО ИППО Сергею Ларионову!».

Далее делегация вылетела в Амгу, где состоялась конференция «Долгий путь к покаянию и примирению: Уроки Гражданской войны в Якутии». Заместитель председателя ИППО России Сергей Байдаков поделился, что сильно впечатлили размах и организация мероприятия: «Это действительно историческое событие, когда именно в Якутии, в местности Саьыл Сыьы Амгинского улуса состоялось примирение

Главная цель организованных ЯРО ИППО и ПАО «ЛОРП» – примирение и согласие общества достигнута. Мы не должны допускать раскола нашего общества, чтобы никогда не повторились ужасы Гражданских войн. Пример в этом нам дали во время церемонии потомки Пепеляева и Строды.