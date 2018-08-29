Потомки красного командира Ивана Строда и генерала Пепеляева в Якутске

С 28 по 31 августа в г.Якутске и Амгинском улусе проходит общественно-научная конференция, в рамках 125-летия Якутского регионального отделения Императорского Православного Палестинского Общества:

«Долгий путь к покаянию и примирению: уроки гражданской войны в Якутии».

Почетные гости мероприятия:



— Пепеляев Виктор Лаврович, внук А.Н.Пепеляева (г. Ташкент);

— Пепеляев Игорь Викторович, правнук А.Н.Пепеляева (г. Москва);



— Строд Ян Сергеевич, правнук И.Я.Строда (г. Москва);

— Русина Ольга Новомировна (Строд) (США);

— Сибгатуллина Татьяна Юрьевна (г. Москва).



В первый день пребывания в Якутске состоялся молебен в Преображенском Кафедральном соборе по всем убиенным в годы гражданской войны.

Затем состоялась встреча в Якутской епархии с почетными гостями мероприятия. Завершился день экскурсией в башне Якутского острога, где потомкам Пепеляева и Строда представили макет зимней осады Сасыл-Сысы в 1923 году.