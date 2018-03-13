«Потолкуем о Москве. Потолкуем о Якутии»

Творческий конкурс для развития творческих способностей учащихся организует творческая группа «Толкуй».
ЦЕЛЬ: Конкурс проводится для развития творческих способностей учащихся, углубление их знаний в истории и культуры России и ее регионов.
УЧАСТНИКИ: Школьники 7-10 классов образовательных учреждений, детских центров города Москвы и Республики Саха (Якутия).
Конкурс проводится на базе проекта «Толкуй – платформа поддержки молодежных инициатив».
1.2. Участники Конкурса:
— Первая группа участников конкурса — учащиеся из города Москвы
показывают свои знания, творчество о Республике Саха (Якутия);
— Вторая группа участников конкурса — учащиеся из Республики Саха
(Якутия) показывают свои знания, творчество о городе-герое Москве.
— К участию в Конкурсе допускаются школьники Москвы и Республики Саха (Якутия), учащиеся 7-10 классов (далее — участник).
1.3. Содержание конкурса.
Участники конкурса из первой группы в течение 3-х недель ведут свой блог, пишут посты о Республике Саха (Якутия).
Участники конкурса из второй группы в течение 3-х недель ведут свои блог, пишут посты о городе-герое Москве.
Все темы постов участники выбирают на свое усмотрение (например, интересные факты, связь двух регионов Москва – Якутия, традиции, истории и т.д.). Пост должен содержать интересные фотографии, рисунки, картинки. Приветствуется живой, легкий язык.
Информацию о регионах можно найти в Интернете. Главное – раскрыть тему.
При публикации обязательно использовать хэштег #толкуй
II. ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА.
Первый этап.
С 26 февраля – 11 марта 2018 года – сбор заявок участников.
Заявки принимаются через WhatsApp по номеру: 8-926-800-78-70,
в группе социальной сети «Вконтакте»: https://vk.com/tolkyi
или по электронной почте: 1POTOLKYEM@mail.ru.
В заявке необходимо указать:
1. Район, город/село
2. Школу
3. ФИО и класс участника.
4. Ссылка на страницу в социальной сети, где участник будет размещать посты.
5. Контактные данные участника конкурса ( адрес электронной почты, номер мобильного телефона).
УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА ГАРАНТИРУЕТСЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Адреса страниц в социальных сетях, где участники конкурса будут размещать свои посты будут размещены в социальной сети
VKontakte: https://vk.com/tolkyi (официальная страница платформы «ТОЛКУЙ»)
Количество участников конкурса не ограничено.
Второй этап.
С 12-18 марта – публикация первых трех постов.
Третий этап.
С 19-25 марта – публикация следующих двух постов. Один из постов должен быть оформлен в стихотворной форме.
Четвертый этап.
С 25 марта по 1 апреля – публикация финальных трех постов.
Пятый этап.
С 3 апреля по 15 апреля – работа жюри по подведению итогов конкурса.
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ:
— Креативность
— Информативность
— Подача материала
— Количество лайков.
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
Итоги конкурса будут подведены 15 апреля 2017 года.
Победители и призеры конкурса будут награждены дипломами, ценными подарками, денежными призами.
Один Победитель конкурса из первой группы получит экскурсионную поездку в Республику Саха (Якутия).
Один Победитель из второй группы получит экскурсионную поездку в город-герой Москву.
Все участники конкурса получат сертификаты об участии в конкурсе.
Положение о конкурсе, итоги конкурса будут опубликованы на официальной странице проекта «Толкуй»: https://vk.com/tolkyi
III. ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА
3.1. Организатором Конкурса выступают участники проекта «Толкуй – платформа поддержки молодежных инициатив» под кураторством Депутата Государственной Думы Российской Федерации Тумусова Ф.С.
3.2. Организатор осуществляет следующие функции:
• формирование жюри Конкурса;
• информационное обеспечение Конкурса;
• прием и обработку заявок;
3.3. Организатор Конкурса обеспечивает:
• равные условия для всех участников Конкурса;
• широкую гласность проведения Конкурса;
• недопущение разглашения сведений о результатах Конкурса ранее даты их официального объявления.
• сохранность персональных данных участников конкурса в соответствии с законодательством Российской Федерации.
IV Авторские права и безопасность персональных данных участников
4.1 Участники гарантируют, что созданные ими работы являются оригинальными, выполнены корректно, толерантно и соответствуют требованиям безопасности (т.е. не несут информации, которая направлена на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды, за распространение которой предусмотрена уголовная и административная ответственность);
4.2 Участники являются непосредственными авторами конкурсной работы.
4.3 Участники гарантируют, что ими не нарушены авторские и иные права третьих лиц, правообладателей, чьи произведения были использованы в конкурсных материалах, а в случае предъявления претензий со стороны указанных лиц к Организатору конкурса они обязаны урегулировать такие претензии собственными силами.
4.4. Законные представители несовершеннолетних Участников дают согласие на обработку персональных данных. Образец заявления–согласия на обработку персональных данных в приложении один (1).
4.5. Заполненное и отсканированное Заявление необходимо загрузить в форму Заявки.
Файл именуется ФИО участника, например: СОГЛАСИЕ Сидорова А.М.
Координатор проекта «Толкуй» Голуб Мария
Координатор проекта «Толкуй» Николаев Мичил
Куратор проекта «Толкуй» Депутат Государственной Думы ФС РФ Ф.С. Тумусов