«Потолкуем о Москве. Потолкуем о Якутии»

Творческий конкурс для развития творческих способностей учащихся организует творческая группа «Толкуй».

ЦЕЛЬ: Конкурс проводится для развития творческих способностей учащихся, углубление их знаний в истории и культуры России и ее регионов.

УЧАСТНИКИ: Школьники 7-10 классов образовательных учреждений, детских центров города Москвы и Республики Саха (Якутия).

Конкурс проводится на базе проекта «Толкуй – платформа поддержки молодежных инициатив».

1.2. Участники Конкурса:

— Первая группа участников конкурса — учащиеся из города Москвы показывают свои знания, творчество о Республике Саха (Якутия); — Вторая группа участников конкурса — учащиеся из Республики Саха (Якутия) показывают свои знания, творчество о городе-герое Москве. — К участию в Конкурсе допускаются школьники Москвы и Республики Саха (Якутия), учащиеся 7-10 классов (далее — участник).

1.3. Содержание конкурса.

Участники конкурса из первой группы в течение 3-х недель ведут свой блог, пишут посты о Республике Саха (Якутия).

Участники конкурса из второй группы в течение 3-х недель ведут свои блог, пишут посты о городе-герое Москве.

Все темы постов участники выбирают на свое усмотрение (например, интересные факты, связь двух регионов Москва – Якутия, традиции, истории и т.д.). Пост должен содержать интересные фотографии, рисунки, картинки. Приветствуется живой, легкий язык.

Информацию о регионах можно найти в Интернете. Главное – раскрыть тему. При публикации обязательно использовать хэштег #толкуй

II. ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА.

Первый этап.

С 26 февраля – 11 марта 2018 года – сбор заявок участников.

Заявки принимаются через WhatsApp по номеру: 8-926-800-78-70,

в группе социальной сети «Вконтакте»: https://vk.com/tolkyi

или по электронной почте: 1POTOLKYEM@mail.ru.

В заявке необходимо указать:

1. Район, город/село

2. Школу

3. ФИО и класс участника.

4. Ссылка на страницу в социальной сети, где участник будет размещать посты.

5. Контактные данные участника конкурса ( адрес электронной почты, номер мобильного телефона).

УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА ГАРАНТИРУЕТСЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Адреса страниц в социальных сетях, где участники конкурса будут размещать свои посты будут размещены в социальной сети

VKontakte: https://vk.com/tolkyi (официальная страница платформы «ТОЛКУЙ»)

Количество участников конкурса не ограничено.

Второй этап.

С 12-18 марта – публикация первых трех постов.

Третий этап.

С 19-25 марта – публикация следующих двух постов. Один из постов должен быть оформлен в стихотворной форме.

Четвертый этап.

С 25 марта по 1 апреля – публикация финальных трех постов.

Пятый этап.

С 3 апреля по 15 апреля – работа жюри по подведению итогов конкурса.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ:

— Креативность

— Информативность

— Подача материала

— Количество лайков.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

Итоги конкурса будут подведены 15 апреля 2017 года.

Победители и призеры конкурса будут награждены дипломами, ценными подарками, денежными призами.

Один Победитель конкурса из первой группы получит экскурсионную поездку в Республику Саха (Якутия).

Один Победитель из второй группы получит экскурсионную поездку в город-герой Москву.

Все участники конкурса получат сертификаты об участии в конкурсе.

Положение о конкурсе, итоги конкурса будут опубликованы на официальной странице проекта «Толкуй»: https://vk.com/tolkyi

III. ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА

3.1. Организатором Конкурса выступают участники проекта «Толкуй – платформа поддержки молодежных инициатив» под кураторством Депутата Государственной Думы Российской Федерации Тумусова Ф.С.

3.2. Организатор осуществляет следующие функции:

• формирование жюри Конкурса;

• информационное обеспечение Конкурса;

• прием и обработку заявок;

3.3. Организатор Конкурса обеспечивает:

• равные условия для всех участников Конкурса;

• широкую гласность проведения Конкурса;

• недопущение разглашения сведений о результатах Конкурса ранее даты их официального объявления.

• сохранность персональных данных участников конкурса в соответствии с законодательством Российской Федерации.

IV Авторские права и безопасность персональных данных участников

4.1 Участники гарантируют, что созданные ими работы являются оригинальными, выполнены корректно, толерантно и соответствуют требованиям безопасности (т.е. не несут информации, которая направлена на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды, за распространение которой предусмотрена уголовная и административная ответственность);

4.2 Участники являются непосредственными авторами конкурсной работы.

4.3 Участники гарантируют, что ими не нарушены авторские и иные права третьих лиц, правообладателей, чьи произведения были использованы в конкурсных материалах, а в случае предъявления претензий со стороны указанных лиц к Организатору конкурса они обязаны урегулировать такие претензии собственными силами.

4.4. Законные представители несовершеннолетних Участников дают согласие на обработку персональных данных. Образец заявления–согласия на обработку персональных данных в приложении один (1).

4.5. Заполненное и отсканированное Заявление необходимо загрузить в форму Заявки.

Файл именуется ФИО участника, например: СОГЛАСИЕ Сидорова А.М.

Координатор проекта «Толкуй» Голуб Мария

Координатор проекта «Толкуй» Николаев Мичил

Куратор проекта «Толкуй» Депутат Государственной Думы ФС РФ Ф.С. Тумусов