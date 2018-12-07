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Общество
7 декабря 2018, 9:11
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Поток мигрантов в Якутию ежегодно уменьшается

 В Якутии уменьшается поток трудовых мигрантов, ежегодно на 4-6 тысяч человек. Как сообщили телеканалу «Якутия 24» в управлении по вопросам миграции МВД, тенденция обусловлена ростом суммы патента.

В Республике Саха стоимость дающего право работать патента остается самой дорогой в России: за нее ежемесячно приходится платить 9102 рубля. В следующем году он будет обходиться уже в 9330 рублей. Сумма патента каждый год растет в среднем на 300 -500 рублей.

По словам начальника отдела трудовой миграции управления Дмитрия Максимова, за 11 месяцев этого года в Якутию прибыло более 34 тысяч трудовых мигрантов. Большая часть из них это граждане стран СНГ: Таджикистана, Узбекистана, Украины и Кыргызстана.

Основной сферой работы для иностранцев в Якутии остается строительный сектор, а также промышленность, торговля и сфера услуг.

«Я работал на донецких угольных шахтах. Зарплата у нас была 15-20 тысяч. Будущее свое решил связать с угледобывающей компанией, они меня пригласили специалистом по угольной промышленности. Самое сложное — это оформление патента», — признается мигрант с Украины Виталий Назаренко.

Несмотря на дорогой патент, ежегодно в Якутию приезжают работать около 40 тысяч мигрантов. По приезду в ходе оформления документов они сталкиваются с большой очередью в управлении миграционной службы. Однако электронный документооборот на портале госуслуг сократил время ожидания, им охвачены уже более 70% обращающихся.

Чтобы разгрузить миграционную службу, год назад в Якутске открылся специальный центр, работающий по системе «единого окна». Пока там заметно тихо: основной поток трудовых мигрантов ожидают по весне с началом сезонных работ.

Источник: http://yk24.ru/index/obshhestvo/potok-migrantov-v-yakutiyu-ezhegodno-umenshaetsya-na-pyat-tyisyach-chelovek
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