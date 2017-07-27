Потерпевший опознал грабителя

Он хорошо его запомнил, ведь между ним и злоумышленником произошла драка.

В столичную полицию обратился мужчина с заявлением о совершенном в его отношении грабеже возле дома по ул.Песчаная.

Выяснилось, что, когда мужчина шел по улице, держа в руках свой сотовый телефон, к нему неожиданно подбежал молодой человек и выхватил телефон из его рук и скрылся. Самостоятельное преследование потерпевшего результатов не дало.

В ходе разработки оперативной информации сотрудниками уголовного розыска столичной полиции был установлен и задержан 22-летний уроженец г.Якутска. Также в ходе проверки полицейскими была установлена причастность злоумышленника к другому грабежу, совершенному в этом районе в это же время.

Второй потерпевший, прибыв в отдел полиции, сразу же признал в задержанном своего обидчика. Он хорошо запомнил его, так как во втором случае между злоумышленником и им произошла драка. Однако молодому грабителю удалось увернуться и убежать.

По данным фактам возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж», сообщает пресс-служба МУ МВД России «Якутское».