Термин «потенциальная жертва» широко применим в криминальной виктимологии – дисциплине, имеющей предметом исследования жертву преступления – ее поведение, статус, позицию, личностные качества…

Недавно сотрудниками 3 отдела полиции по подозрению в совершении ювелирных изделий был задержан ранее судимый за разбой 28-летний гость столицы. По данному факту установлено, что потерпевшая познакомилась с подозреваемым в ночном развлекательном заведении, продолжила знакомство в одной из гостиниц, а наутро обнаружила пропажу золотых украшений и исчезновение кавалера, в отношении которого теперь возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

Очередной «потенциальной жертвой» преступления вновь явилась девушка. На днях, около 8 утра в отдел полиции №2 поступило телефонное сообщение из одного из увеселительных заведений столицы. Выяснилось, что между 6:00 и 8:00 утра у посетительницы неизвестным был похищен сотовый телефон стоимостью в 7000 рублей. По прибытию на место происшествия следственно-оперативная группа обнаружила потерпевшую в состоянии алкогольного опьянения. Вследствие чего, последняя не могла описать ни приметы злоумышленника, ни даже его национальную принадлежность. На розыск подозреваемого ориентированы все службы.

Уважаемые граждане, полиция вновь предупреждает вас, что злоупотребление алкоголем приводит к опасности стать жертвой преступления!