Пострадавшим от паводка районам помогут восстановить автодороги

Пострадавшие от паводка районы Якутии получат средства из республиканского бюджета на восстановление автодорог.

В рамках мероприятий по ликвидации последствий весеннего паводка на территории Республики Саха (Якутия) на восстановление автомобильных дорог общего пользования местного значения из государственного бюджета республики будет направлено порядка 133 млн. рублей.

Соответствующее Распоряжение за № 890-р от 8 августа 2018 года подписал исполняющий обязанности председателя Правительства Якутии Владимир Солодов, в рамках реализации поручений врио Главы Якутии Айсена Николаева о ликвидации последствий паводка.

Межбюджетные трансферты из государственного бюджета республики направят местным бюджетам Верхнеколымского, Среднеколымского, Усть-Алданского, Усть-Майского, Усть-Янского, Чурапчинского районов и городского округа «город Якутск».