Пострадавшим от паводка и других ЧС проавансируют детские пособия

Семьи, получающие пособие на ребенка и пострадавшие от ЧС, могут получить авансированные выплаты на детей за три месяца вперед. Выплаты будут произведены в заявительном порядке через районные управления социальной защиты.

Данное решение принято Правительством Республики Саха (Якутия) в качестве дополнительной меры социальной поддержки граждан, пострадавших от весеннего паводка.

Также порядок авансовой выплаты детских пособий будет применяться в случае других стихийных бедствий, катастроф, аварий и прочих опасных явлений, при объявлении режима ЧС местного, регионального и федерального уровня.

«Заявление на авансирование ежемесячных пособий на ребенка подается в районное управление социальной защиты, не позднее одного месяца со дня отмены чрезвычайной ситуации. Для удобства граждан, проживающих в наслегах, к работе подключены социальные работники на местах для централизованного сбора заявлений» — сообщили в Министерстве труда и социальной защиты Якутии.

На сегодня сбор заявлений начался в Кобяйском, Усть-Алданском и Хангаласском улусах.