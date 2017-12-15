Пострадавшим и семьям погибших в ДТП в Таттинском улусе будет оказана материальная помощь

Пострадавшим и семьям погибших в дорожно-транспортном происшествии в Таттинском улусе будет оказана материальная помощь. Премьер-министр Евгений Чекин 13 декабря подписал распоряжение Правительства РС (Я) № 1559-р «Об оказании единовременной материальной помощи семьям погибших граждан и пострадавшим гражданам в результате дорожно-транспортного происшествия на федеральной трассе «Колыма» 8 декабря 2017 года». Выплаты единовременной материальной помощи будет производить Министерство труда и социального развития РС (Я). Согласно распоряжению, по 300 тыс. рублей будут выплачены семьям погибших в ДТП граждан, по 100 тыс. рублей – пострадавшим во время аварии. Помощь будет оказана из средств резервного фонда республиканского правительства. comments powered by HyperComments Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия).

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