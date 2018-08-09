Пострадавшие от весеннего паводка в Якутии получат 236 миллионов рублей из федерального резерва

8 августа и.о. Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Владимир Солодов подписал распоряжение «Об оказании единовременной материальной и финансовой помощи в связи с утратой имущества первой необходимости из средств резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий гражданам, пострадавшим от затопления паводковыми водами населенных пунктов Республики Саха (Якутия), прошедшего в мае 2018 года».

Соответствующее распоряжение 6 августа подписал Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев. Согласно документу гражданам, пострадавшим от весеннего паводка, будет оказана единовременная материальная и финансовая помощь в размере 236 млн. 930 тысяч рублей. Данные средства будут распределены среди 14 муниципальных районов и ГО «город Якутск».

На оказание единовременной материальной помощи будет направлено 39 млн. 780 тысяч рублей. На оказание финансовой помощи в связи с частичной утратой имущества первой необходимости направят 65 млн. 450 тысяч рублей, на оказание финансовой помощи в связи с полной утратой имущества первой необходимости 131 млн. 700 тысяч рублей.

Напомним, что 28 июня на встрече врио главы Якутии Айсена Николаева и заместителя министра МЧС России, генерал-лейтенанта Павла Барышева были обсуждены вопросы оказания материальной помощи населению республики, подвергшемуся удару водной стихии.

Отметим, что на одного гражданина единовременная материальная помощь составит 10 тысяч рублей, за частичную утрату имущества выплатят 50 тысяч рублей, за полную утрату имущества – 100 тысяч рублей.