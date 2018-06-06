Пострадавшие от паводка ветераны войны получат по 30 тысяч на ремонт домов

Якутянам, пострадавшим от паводка, будет оказана всесторонняя помощь — семьи, которым выплачивается пособие, смогут получить его сразу за несколько месяцев, а ветераны Великой Отечественной войны получат по 30 тысяч рублей на ремонт домов. Об этом ЯСИА рассказал министр труда и соцразвития региона Александр Михеев.

Напомним, первый указ временно исполняющего обязанности главы Якутии Айсена Николаева касался ликвидации последствий паводка в республике. Всем ответственным структурам в документе были даны конкретные поручения.

Министерство труда региона с первого дня введения ЧС в районах начало работу по оказанию оперативной помощи. Были организованы пункты временного пребывания для пострадавших и обход домов, где проживают инвалиды, пожилые люди и многодетные.

«Принято решение о том, что семьи, которым выплачивается ежемесячное пособие, могут получить его авансом за три месяца — июнь, июль и август. Но люди должны сами определить необходимость получения средств таким путем», – сообщил ЯСИА Александр Михеев.

По его словам, дети из многодетных семей, пострадавших от наводнения, смогут отдохнуть в летнем лагере «Виктория» в пригороде Якутска.

Попавшим в трудную жизненную ситуацию будет оказана материальная помощь, сумма зависит от дохода семьи. А ветеранам Великой Отечественной войны ведомство поможет с ремонтом домов — выделит по 30 тысяч рублей на человека. Кроме того, идёт работа совместно с якутским отделением Пенсионного фонда РФ по оказанию поддержки неработающим пенсионерам.