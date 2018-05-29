Пострадавшие от паводка благодарят медиков

Поступают благодарности от жителей п. Кюпцы и п. Эльдикан Усть-Майского района, пострадавшего от паводка в адрес бригад специализированной медицинской помощи ГКУ «Центр медицины катастроф», выехавших на место ЧС.
13 мая вылетела первая бригада в п. Кюпцы.
В составе бригады:
— фельдшер медицины катастроф Максим Тойтонов,
Врач — анестезиолог Алексей Тарасов,
Врач — педиатр-инфекционист Ольга Кобякова,
Врач — хирург Ян Лазарев
14 мая решением министра здравоохранения Михаила Охлопкова направлена вторая бригада в п. Эльдикан.
В составе бригады:
— фельдшер медицины катастроф Ариан Сивцев,
Врач — реаниматолог Александр Коваль,
Врач — травматолог Иннокентий Сивцев,
Врач — хирург Андрей Куприянов,
Врач — педиатр-инфекционист Евдокия Монастырева
Бригады находились во временных эвакопунктах, где развернули мобильные госпитали и оказывали специализированную помощь всем обратившимся за медицинской помощью в самый пик затопления — с 13 по 16 мая. Жители пострадавших населенных пунктов благодарят медицинских работников за оперативно оказанную квалифицированную медицинскую помощь, и за доброту и внимательное чуткое отношение ко всем пострадавшим.
Действительно, наши коллеги выполнили свою работу оперативно и достойно. От имени руководства благодарим за хорошую слаженную работу за то, что в очередной раз показали свою готовность к работе в условиях чрезвычайной ситуации!