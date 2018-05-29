Пострадавшие от паводка благодарят медиков

Поступают благодарности от жителей п. Кюпцы и п. Эльдикан Усть-Майского района, пострадавшего от паводка в адрес бригад специализированной медицинской помощи ГКУ «Центр медицины катастроф», выехавших на место ЧС.

13 мая вылетела первая бригада в п. Кюпцы.

В составе бригады:

— фельдшер медицины катастроф Максим Тойтонов,

Врач — анестезиолог Алексей Тарасов,

Врач — педиатр-инфекционист Ольга Кобякова,

Врач — хирург Ян Лазарев

14 мая решением министра здравоохранения Михаила Охлопкова направлена вторая бригада в п. Эльдикан.

В составе бригады:

— фельдшер медицины катастроф Ариан Сивцев,

Врач — реаниматолог Александр Коваль,

Врач — травматолог Иннокентий Сивцев,

Врач — хирург Андрей Куприянов,

Врач — педиатр-инфекционист Евдокия Монастырева

Бригады находились во временных эвакопунктах, где развернули мобильные госпитали и оказывали специализированную помощь всем обратившимся за медицинской помощью в самый пик затопления — с 13 по 16 мая. Жители пострадавших населенных пунктов благодарят медицинских работников за оперативно оказанную квалифицированную медицинскую помощь, и за доброту и внимательное чуткое отношение ко всем пострадавшим.

Действительно, наши коллеги выполнили свою работу оперативно и достойно. От имени руководства благодарим за хорошую слаженную работу за то, что в очередной раз показали свою готовность к работе в условиях чрезвычайной ситуации!