Постпредство Якутии: Якутский ысыах объединил мир

В год 385-летия вхождения Якутии в состав­ России национальный праздник обрел международный масштаб.

В 2017 году якутский праздник Ысыах поставил ряд рекордов. Наиболее заметный – попавший в Книгу рекордов Гиннеса рекорд по одновременному пребыванию людей в национальных одеждах. На Ысыахе Туймаады в Якутске официальный представитель зафиксировал участие 16 620 человек.

Рекордным стал и международный размах праздника: еще никогда прежде в своей истории Ысыах не проходил одновременно в Китае, Европе, Северной Америке (Торонто, Канада) и в самых разных городах России. Интересно, что череда ысыахов стартовала еще в конце мая, а первый из них был проведен в Китае, затем праздник продолжил свое грандиозное шествие по Евразийскому континенту и, перешагнув океан, дал знать о себе в Северной Америке. Впервые в этом году прошел масштабный Европейский ысыах в сербском городе Прогар. Как сообщил постоянный представитель Якутии Юрий Куприянов, к списку российских городов, празднующих якутский праздник, в этом году в первый раз добавился и Багратионовск Калининградской области. Кстати, именно самая западная область страны взяла на себя эстафету проведения Европейского ысыаха в следующем году. Несомненно, самым масштабным и массовым празднованием за пределами республики стал Московский Ысыах в Коломенском, который собрал беспрецедентное количество гостей – тысячи москвичей и гостей столицы получили возможность проникнуться культурой народа саха в местности проведения национального праздника, а миллионы россиян наблюдали за этим действом по центральным телеканалам страны.

Примечательно, что в год 95-летия образования Якутской АССР среди почетных гостей праздника главного якутского ысыаха – Ысыаха Олонхо в Вилюйске — впервые были потомки Степана Аржакова (одного из основателей ­якутской республики, уроженца Вилюйского улуса) – внук Сергей и правнук Роман. А в день национального праздника Ысыах, 21 июня 2017 года, состоялась торжественная церемония открытия памятника­ выдающемуся сыну Якутии, стоявшему у истоков создания национальной автономии, Максиму Аммосову – на его родине в Намском улусе. На ней присутствовал родной внук выдающегося якутского политика Максим Аммосов. Эти знаковые визиты потомков великих сынов якутского народа на историческую родину в часть юбилейных республиканских дат организовало постпредство Якутии в Москве.

Постпред Якутии Юрий Куприянов, в свою очередь, обещает и в дальнейшем приложить все усилия, чтобы больше людей узнало о культуре и традициях народа саха:

«Гостей праздника в Москве, Санкт-Петербурге, Пекине, Торонто, Прогаре и многих других городах изумляет красота наших обрядов, национальных костюмов. Гости праздника проникаются мыслью, что Олонхо и Ысыах — это наследие, которое мы должны сохранить для будущих поколений. Мы непременно продолжим традицию празднования ысыахов далеко за пределами Якутии».