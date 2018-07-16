Постпредство Якутии в Москве будет переформатировано

Врио Главы РС(Я) Айсен Николаев провел встречу с коллективом Постоянного представительства Республики Саха (Якутия) в Москве, представителями министерств и ведомств республики, в ходе которой обозначил приоритетные задачи ведомства, сообщает пресс-служба постоянного представительства РС(Я) при Президенте РФ.

Перед представительством стоит очень серьезная цель: переформатирование и реструктуризация работы. Постпредство должно стать реальным органом власти, представляющим всё правительство республики. Тенденции, сложившиеся в последние годы, когда представители министерств и ведомств республики в Москве работали обособленно, привели к неэффективному использованию того ресурса, который имеется у республики в столице страны», — считает Айсен Николаев.

«Объем работы как в Москве, так и в Санкт-Петербурге должен увеличиться посредством выстраивания работы с крупными корпорациями, федеральными институтами развития», — добавил врио Главы.

Руководитель республики сообщил, что главной задачей представительства должно стать повышение активности ведомства в экономическом направлении.

«Постоянное представительство, являясь частью правительства, должно быть нацелено на обеспечение всех условий для социально-экономического развития региона», — отметил и.о. постоянного представителя Андрей Федотов. Речь идет об эффективном взаимодействии республики с федеральными органами власти для решения вопросов, поставленных руководством Якутии.