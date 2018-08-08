Постпредство Якутии сократит представителей якутских министерств и ведомств в Москве

Деятельность Постоянного представительства Республики Саха (Якутия) и при Президенте России будет усилена и переведена в практическую плоскость. Акцент в работе будет сделан на решении вопросов социально-экономического развития крупнейшего региона страны.

Об этом заявил сегодня на брифинге для СМИ и.о. постпреда Андрей Федотов. Указ о его назначении врио главы Якутии Айсен Николаев подписал 15 июня.

«Айсен Сергеевич поставил задачу сделать Постпредство продолжением правительства республики в Москве с тем, чтобы обеспечить плотное взаимодействие с органами власти страны, сосредотачиваясь на решении вопросов социально-экономического развития Якутии. Мы должны расширить зону присутствия в практической области», — сказал Андрей Федотов.

По его словам, в московском представительстве уже началось переформатирование при одновременном сокращении штатных единиц.

На текущий момент заключено 42 соглашения с регионами РФ, рамочных договоров. «Наша задача наполнять их конкретным содержанием, совместными проектами, прежде всего, экономического характера», — отметил руководитель Постпредства Якутии.

В этой связи Андрей Федотов сообщил, что в органе власти за счет внутреннего перераспределения штатов будет создано Управление по взаимодействию с федеральными органами власти по привлечению инвестиций, инноваций и взаимодействию с корпорациями, которые трудятся на территории республики.

Также и.о. постпреда проинформировал, что планируется сократить представителей якутских министерств и ведомств в столице. По мнению Федотова, эта практика не способствовала координации работы. Вместе с тем в планах назначить в ряде субъектов представителей Якутии на общественных началах.

Андрей Федотов также заявил о намерении в ближайшее время наладить тесное сотрудничество с регионами-передовиками в области привлечения инвестиций и инновационных технологий – Калужской, Ростовской областями, Краснодарским краем, Крымом, Татарстаном, Башкортостаном, Нижним Новгородом, Санкт-Петербургом.

Так, взаимодействие с Казанью и Уфой интересно Якутии с точки зрения необходимости замены устаревающих самолётов и вертолётов. С Петербургом – прежде всего, в рамках освоения и развития Арктики. С Краснодарским краем – с позиции их успешного применения передовых технологий в агропромышленном комплексе.