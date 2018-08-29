Постоянная комиссия по бюджетно-экономической политике гордумы провела заседание

В рамках подготовки к очередной сессии Якутской городской Думы прошло заседание постоянной комиссии по бюджетно – экономической политике. Были рассмотрены три вопроса:

1) О внесении изменений в решение Якутской городской Думы от 25 ноября 2015 года РЯГД-21-3 «О Стратегии социально-экономического развития городского округа «город Якутск» на период до 2032 года»;

2) О внесении изменений в Положение об установлении ставок земельного налога, порядка и сроков уплаты земельного налога на территории ГО «город Якутск», утвержденное постановлением Городского Собрания депутатов города Якутска от 25 октября 2005 года ПГС-37-5;

3) О проведении акции «прощенные дни» по списанию пени за несвоевременное внесение арендной платы за земельные участки.

Заседание провел Павел Петров, председатель постоянной комиссии по бюджетно-экономической политике Якутской городской Думы. В работе постоянной комиссии приняли участие депутаты: Марина Силкина, Иван Данилов, Леонид Александров и Станислав Сивцев.

По первому вопросу прослушали информацию Анны Стручковой – начальника Департамента экономики Окружной администрации города Якутска. По данному вопросу депутаты приняли единогласное решение принять и рекомендовать рассмотрение данного вопроса на сессии.

Алена Неустроева – начальник Департамента финансов Окружной администрации города Якутска проинформировала по второму вопросу, депутаты проголосовали за принятие данного нормативно – правого акта и вынесения данного вопроса на сессию.

Павел Павлов и.о. начальника Департамента имущественных и земельных отношений Окружной администрации города Якутска ознакомил депутатов с показателями акции «прощенные дни», которые проводились в предыдущие годы. Он отметил, что как показала практика, по итогам проведения акции в бюджет столицы выплачивается существенная сумма. Депутаты на комиссии приняли решение поддержать проведение акции по списанию пени за несвоевременное внесение арендной платы за земельные участки.