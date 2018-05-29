Постоялец гостиницы украл iPhone 7 из незапертой комнаты

В г.Якутск полицейскими раскрыта кража сотового телефона в гостинице

Сегодня 09:30

В дежурную часть г. Якутска обратилась 29-летняя местная жительница с заявлением о том, что неизвестный похитил у нее сотовый телефон Apple IPhone 7, стоимостью 70 тысяч рублей.

По оперативной информации полицейскими установлен подозреваемый в совершении кражи. Им оказался 18-летний ранее судимый за совершение аналогичного преступления уроженец Кобяйского района.

Установлено, что в тот вечер потерпевшая отдыхала в одной из столичных гостиниц. После совместного распития спиртных напитков знакомый потерпевшей покинул гостиницу, а через некоторое время женщина вышла из комнаты и забыла запереть входную дверь. Злоумышленник, который тоже проживал в той же гостинце, проходя мимо, увидел приоткрытую дверь, проник в комнату и похитил оставленный на столе телефон потерпевшей. Похищенное подозреваемый планировал сбыть.

В настоящее время телефон изъят и возвращен владелице.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».