«Постояльцы» якутского СИЗО-1 приняли участие в выборах президента РФ

В СИЗО-1 реализовать свое избирательное право и принять участие в голосовании смогли более трехсот человек из числа подозреваемых и обвиняемых, а также осужденных, в отношении которых приговор еще не вступил в законную силу. Также воспользоваться своим избирательным правом смогли лица, находящиеся под домашним арестом. В Единый день голосования таковых насчитывалось около двадцати человек.

Согласно распоряжению Центризбиркома республики, следственный изолятор № 1 был прикреплен к избирательному участку № 77. Для организации выборов на территории СИЗО-1 были оборудованы три кабинета, расположенные в режимных корпусах № 1 и № 2. Всего реализовать свое избирательное право и принять участие в голосовании смогли более трехсот человек из числа подозреваемых и обвиняемых, а также осужденных, в отношении которых приговор еще не вступил в законную силу.

В целях проверки организации голосования, СИЗО-1 посетили заместитель председателя ЦИК Республики Саха (Якутия) Александр Власов и Уполномоченный по правам человека в регионе Сардана Гурьева. В сопровождении начальника УФСИН Владислава Дзюбы и других руководителей ведомства они совершили обход помещений для голосования, где смогли увидеть работу сотрудников и наблюдателей, а также саму процедуру волеизъявления содержащихся в СИЗО-1 граждан. По завершении обхода было отмечено, что работа избирательной комиссии в пенитенциарном учреждении организована на должном уровне.

Также воспользоваться своим избирательным правом и принять участие в выборах смогли лица, находящиеся под домашним арестом. В Единый день голосования таковых насчитывалось около двадцати человек, проживающих в г. Якутске и четырех районах республики. Они посетили избирательные участки в сопровождении сотрудников уголовно-исполнительной инспекции, а некоторые приняли участие в выборах на дому путем посещения их по месту проживания выездной группой членов избирательной комиссии.