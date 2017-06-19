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19 июня 2017, 10:44
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Поставлена первая в Якутии музыкальная комедия «Тиэтэйбит» 

15 июня на сцене ГТОиБ состоялась премьера первой в Якутии  музыкальной комедии  в двух действиях по одноименной комедии Н.Д.Неустроева «Тиэтэйбит».  Автором-создателем  либретто и музыки  является известный якутский композитор Владимир КСЕНОФОНТОВ.

Вступительное слово сказала ответственный секретарь Союза Композиторов РС(Я) Чаянда СКРЫБЫКИНА. В первую очередь, она поздравила композитора с большой датой.  5 июня  автор 7 опер и  6 балетов,  заслуженный деятель искусств РС(Я) Владимир КСЕНОФОНТОВ отметил свой 70-летний Юбилей.

Чаянда СКРЫБЫКИНА рассказала, что написав музыку «Тиэтэйбит», Владимир Васильевич исполнил  волю отца – Василия Саввича Ксенофонтова.   В 50-ые годы, народных писателей А.Е.Кулаковкого, А.И.Софронова и Н.Д.Неустроева объявили врагами народа. Но Василий Саввич Ксеновонтов, в то время директор Далырской средней школы велел не стирать их имена с учебников якутского языка. По этой причине, весь 1950 год он провел в заключении в собственном доме. Василий Саввич завещал сыну : « Володя,  напиши  музыку на произведения   А.Е.Кулаковкого, А.И.Софронова и Н.Д.Неустроева. Тогда ты станешь настоящим народным композитором».  Владимир КСЕНОФОНТОВ выполнил слово данное отцу. Пять лет назад была поставлена  опера «Спор между умом и сердцем» по А.Е.Кулаковскому. Также свет увидели посвященные памяти  А.И.Софронова песня и баллада. Теперь, якутяне стали свидетелями исторического события — постановки музыкальной комедии  «Тиэтэйбит» по тексту  Н.Д.Неустроева. Композитор бережно   сохранил полностью  оригинальный текст автора слово в слово.

Все якутяне хорошо знают и любят историю об Омуннаах Уйбаане, который кутил в городе и поверил слуху о смерти своей жены.  Радостный Уйбаан незамедлительно решает найти новую здоровую, красивую жену. В доме уважаемого Күөс Бүөтүрэ Уйбаан встречает роскошную  вдову Аллаах Алаапыйа, которая тоже  совсем не против замужества. На том  Бүөтүр и Уйбаан договариваются. Уйбаан оставляет у них  все свои  выигранные в карты деньги.  Но по приезду домой, Уйбаан с ужасом обнаруживает свою  жену хоть и больной, но совсем живой! Его брат Хаҕынай Сэмэн поражается, что Уйбаан приехал совсем без поклажи. Тут же приезжают сваты.  Конечно, сколько бы он не юлил и хитрил, сват обнаруживает обман и разочарованно уходит. Жена Огдооччуйа не на шутку рассержена  и прогоняет незадачливого мужа из дома. Уйбаан остается ни с чем.

Сюжет комедии  до сих пор социально актуальный, животрепещущий. К сожалению, похожие жизненные  ситуации между супружескими парами  во все времена наблюдаются нередко. Но Николай Денисович  Неустроев подает  семейную  трагедию  легко, с юмором. При этом сохраняется  глубокий философский  смысл сюжета.

Передать всю эту гамму событий и  чувств героев  через музыку — титанический труд. Владимир КСЕНОФОНТОВ побеседовал  с SakhaLife.ru  о своей работе.

Музыка создавалась в течении трех лет. Сначала  была написана увертюра. В ней  присутствуют все темы главных героев. Из этих лейтмотивов вытекает  картина в доме у  Күөс Бүөтүрэ. Звучит яркий  квартет  напоминающий нам  оперетту. Далее идут монологи главных героев, речитативные диалоги. А в некоторых моментах — простая речь!  Композитор максимально облегчил и освежил музыку, чтобы  зритель мог прочувствовать комичность ситуации. Все мотивы музыкальной комедии, приближены к  народному  дэгэрэн. Также в первом действии ярко использованы темы якутских танцев.  В начале второго действия,  звучит тема народного танца —  осуохай.  Все народные мелодии насыщены уникальным  фирменным стилем   композитора. Со свойственной ему игрой ритмами и потрясающей оркестровкой. Что бы не происходило на сцене,  оркестровка передает весь смысл сюжетных поворотов и оттенки переживаний  персонажей.  Например, когда в первом действии в доме  Күөс Бүөтүрэ накрывают на стол, звучит  радостная, торжественная музыка. Временами суетливая, тяжелая, шуточная, ироничная, музыка вовлекает зрителя в  самую гущу событий. А в самом конце,   музыка звучит трагически в пространственной тональности фа минор… Потому что никто не знает и не узнает, куда потом пошел «поспешивший» Омуннаах Уйбаан.

Написание музыки к прозе — дело совершенно особенное. Большой объем текста  без рифмы  нужно положить на музыку в целости и сохранности.   Владимир КСЕНОФОНТОВ  много лет  кропотливо изучавший якутскую литературу, является ее знатоком. Он отметил, что прозаический текст Неустроева построен в основном на словах по  3, 6 слогов. Поэтому монологи и речитативы написаны у Ксенофонтова в размере  6/8  или 9/8. «Это самый подходящий для комедийного монолога ритм. Он  привлекает внимание слушателя. К тому же, нужно обращать внимание на ударение в  каждом слове.  Когда совпадают словесный и музыкальный ритмы, то возникает особый силлабический  ритм. В котором   удобно  исполнителям —  позволяет четче проговаривать слова», — объяснил  композитор.

Дирижировал  постановкой  — заслуженный деятель искусств РС(Я)  Алексей УНАРОВ,  Режиссер-постановщик — Заслуженный артист РС(Я) Прокопий НЕУСТРОЕВ. С первой постановки «Тиэтэйбит» уже кажется классикой: ни одного лишнего движения, даже полуулыбка и любое другое микродвижение захватывают внимание зрителя. Все   действия развиваются так динамично , а характеры героев  настолько ярко очерчены,  что можно  смело снять шляпу  перед  этим спектаклем!

Художник -постановщик — отличник культуры РС(Я) Марьяна ОКОНЕШНИКОВА. Оба действия проходили в  маленьком  уютном балагане, который стоит посреди зимнего алааса.  Внутри  убранство жилища отсылает нас прямиком  в XIX век .  Инвентарь, обстановка,  костюмы и поведение героев идеально совпало с музыкой.

Актерское  искусство артистов оперного театра раскрылось зрителям с новой, неожиданной стороны. Как приятно было узнать другие грани знакомых артистов. В новом жанре якутской музыкальной комедии они смотрелись великолепно!

Зритель мог следить за каждым героем на сцене. Персонажи были заняты  своими бытовыми делами, так естественно и непринужденно — жили своей жизнью. Конечно, поразил всех своей пластикой, мимикой и внутренним состоянием главный герой  Омуннах Уйбаан —Александр ДОНСКОЙ. Владимир ПАВЛОВ  ( Күөс Бүөтүр),  Айталина АФАНАСЬЕВА-АДАМОВА (Марыына эмээхсин) и  Борис АЛЕКСЕЕВ ( Аргыс киһи Сүөдэр)  полностью вжились в свои  роли.  Анегина ДЬЯКОНОВА (Аллаах Алааппыйа)  показала публике свое женственное, кокетливое  чувство юмора.  Роль            Кэргэн Дьахтар  исполнила Анна ДЬЯЧКОВСКАЯ. Мотрёна СЕМЕНОВА (Маарыйа)  и Николай ЕФИМОВ (Кыра уол ) вообще стали открытием. Даже при том, что их роли были молчаливые, они держали на себе внимание и вносили легкость,  как самые настоящие детские персонажи.  Всегда очаровательную Зинаиду КОЛОДЕЗНИКОВУ ( Огдооччуйа)  никто и не узнал, потому что молодая, красивая артистка в мгновении ока превратилась в бледную, больную старушку!  Григорий ПЕТРОВ (Хаҕынай Сэмэн ) покорил  всех своим перевоплощением, а  его монологи вызывали неизменный смех и ликование публики.

В музыкальном наследии Якутии родился новый шедевр. Первая якутская музыкальная комедия «Тиэтэйбит» в двух действиях по одноименной комедии Н.Д.Неустроева  композитора  Владимира КСЕНОФОНТОВА изменила многое в сознании зрителей и самих исполнителей. Насколько велик талант якутских народных писателей и композиторов!

 

 

 

 

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Источник: Саргылана ЯКОВЛЕВА, Сетевое издание SAKHALIFE.RU. Фото предоставлены  Дмитрием Оконешниковым, руководителем пресс и PR – службы ГТОиБ им. Суоруна Омоллоона.
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