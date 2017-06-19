Поставлена первая в Якутии музыкальная комедия «Тиэтэйбит» 

15 июня на сцене ГТОиБ состоялась премьера первой в Якутии музыкальной комедии в двух действиях по одноименной комедии Н.Д.Неустроева «Тиэтэйбит». Автором-создателем либретто и музыки является известный якутский композитор Владимир КСЕНОФОНТОВ.

Вступительное слово сказала ответственный секретарь Союза Композиторов РС(Я) Чаянда СКРЫБЫКИНА. В первую очередь, она поздравила композитора с большой датой. 5 июня автор 7 опер и 6 балетов, заслуженный деятель искусств РС(Я) Владимир КСЕНОФОНТОВ отметил свой 70-летний Юбилей.

Чаянда СКРЫБЫКИНА рассказала, что написав музыку «Тиэтэйбит», Владимир Васильевич исполнил волю отца – Василия Саввича Ксенофонтова. В 50-ые годы, народных писателей А.Е.Кулаковкого, А.И.Софронова и Н.Д.Неустроева объявили врагами народа. Но Василий Саввич Ксеновонтов, в то время директор Далырской средней школы велел не стирать их имена с учебников якутского языка. По этой причине, весь 1950 год он провел в заключении в собственном доме. Василий Саввич завещал сыну : « Володя, напиши музыку на произведения А.Е.Кулаковкого, А.И.Софронова и Н.Д.Неустроева. Тогда ты станешь настоящим народным композитором». Владимир КСЕНОФОНТОВ выполнил слово данное отцу. Пять лет назад была поставлена опера «Спор между умом и сердцем» по А.Е.Кулаковскому. Также свет увидели посвященные памяти А.И.Софронова песня и баллада. Теперь, якутяне стали свидетелями исторического события — постановки музыкальной комедии «Тиэтэйбит» по тексту Н.Д.Неустроева. Композитор бережно сохранил полностью оригинальный текст автора слово в слово.

Все якутяне хорошо знают и любят историю об Омуннаах Уйбаане, который кутил в городе и поверил слуху о смерти своей жены. Радостный Уйбаан незамедлительно решает найти новую здоровую, красивую жену. В доме уважаемого Күөс Бүөтүрэ Уйбаан встречает роскошную вдову Аллаах Алаапыйа, которая тоже совсем не против замужества. На том Бүөтүр и Уйбаан договариваются. Уйбаан оставляет у них все свои выигранные в карты деньги. Но по приезду домой, Уйбаан с ужасом обнаруживает свою жену хоть и больной, но совсем живой! Его брат Хаҕынай Сэмэн поражается, что Уйбаан приехал совсем без поклажи. Тут же приезжают сваты. Конечно, сколько бы он не юлил и хитрил, сват обнаруживает обман и разочарованно уходит. Жена Огдооччуйа не на шутку рассержена и прогоняет незадачливого мужа из дома. Уйбаан остается ни с чем.

Сюжет комедии до сих пор социально актуальный, животрепещущий. К сожалению, похожие жизненные ситуации между супружескими парами во все времена наблюдаются нередко. Но Николай Денисович Неустроев подает семейную трагедию легко, с юмором. При этом сохраняется глубокий философский смысл сюжета.

Передать всю эту гамму событий и чувств героев через музыку — титанический труд. Владимир КСЕНОФОНТОВ побеседовал с SakhaLife.ru о своей работе.

Музыка создавалась в течении трех лет. Сначала была написана увертюра. В ней присутствуют все темы главных героев. Из этих лейтмотивов вытекает картина в доме у Күөс Бүөтүрэ. Звучит яркий квартет напоминающий нам оперетту. Далее идут монологи главных героев, речитативные диалоги. А в некоторых моментах — простая речь! Композитор максимально облегчил и освежил музыку, чтобы зритель мог прочувствовать комичность ситуации. Все мотивы музыкальной комедии, приближены к народному дэгэрэн. Также в первом действии ярко использованы темы якутских танцев. В начале второго действия, звучит тема народного танца — осуохай. Все народные мелодии насыщены уникальным фирменным стилем композитора. Со свойственной ему игрой ритмами и потрясающей оркестровкой. Что бы не происходило на сцене, оркестровка передает весь смысл сюжетных поворотов и оттенки переживаний персонажей. Например, когда в первом действии в доме Күөс Бүөтүрэ накрывают на стол, звучит радостная, торжественная музыка. Временами суетливая, тяжелая, шуточная, ироничная, музыка вовлекает зрителя в самую гущу событий. А в самом конце, музыка звучит трагически в пространственной тональности фа минор… Потому что никто не знает и не узнает, куда потом пошел «поспешивший» Омуннаах Уйбаан.

Написание музыки к прозе — дело совершенно особенное. Большой объем текста без рифмы нужно положить на музыку в целости и сохранности. Владимир КСЕНОФОНТОВ много лет кропотливо изучавший якутскую литературу, является ее знатоком. Он отметил, что прозаический текст Неустроева построен в основном на словах по 3, 6 слогов. Поэтому монологи и речитативы написаны у Ксенофонтова в размере 6/8 или 9/8. «Это самый подходящий для комедийного монолога ритм. Он привлекает внимание слушателя. К тому же, нужно обращать внимание на ударение в каждом слове. Когда совпадают словесный и музыкальный ритмы, то возникает особый силлабический ритм. В котором удобно исполнителям — позволяет четче проговаривать слова», — объяснил композитор.

Дирижировал постановкой — заслуженный деятель искусств РС(Я) Алексей УНАРОВ, Режиссер-постановщик — Заслуженный артист РС(Я) Прокопий НЕУСТРОЕВ. С первой постановки «Тиэтэйбит» уже кажется классикой: ни одного лишнего движения, даже полуулыбка и любое другое микродвижение захватывают внимание зрителя. Все действия развиваются так динамично , а характеры героев настолько ярко очерчены, что можно смело снять шляпу перед этим спектаклем!

Художник -постановщик — отличник культуры РС(Я) Марьяна ОКОНЕШНИКОВА. Оба действия проходили в маленьком уютном балагане, который стоит посреди зимнего алааса. Внутри убранство жилища отсылает нас прямиком в XIX век . Инвентарь, обстановка, костюмы и поведение героев идеально совпало с музыкой.

Актерское искусство артистов оперного театра раскрылось зрителям с новой, неожиданной стороны. Как приятно было узнать другие грани знакомых артистов. В новом жанре якутской музыкальной комедии они смотрелись великолепно!

Зритель мог следить за каждым героем на сцене. Персонажи были заняты своими бытовыми делами, так естественно и непринужденно — жили своей жизнью. Конечно, поразил всех своей пластикой, мимикой и внутренним состоянием главный герой Омуннах Уйбаан —Александр ДОНСКОЙ. Владимир ПАВЛОВ ( Күөс Бүөтүр), Айталина АФАНАСЬЕВА-АДАМОВА (Марыына эмээхсин) и Борис АЛЕКСЕЕВ ( Аргыс киһи Сүөдэр) полностью вжились в свои роли. Анегина ДЬЯКОНОВА (Аллаах Алааппыйа) показала публике свое женственное, кокетливое чувство юмора. Роль Кэргэн Дьахтар исполнила Анна ДЬЯЧКОВСКАЯ. Мотрёна СЕМЕНОВА (Маарыйа) и Николай ЕФИМОВ (Кыра уол ) вообще стали открытием. Даже при том, что их роли были молчаливые, они держали на себе внимание и вносили легкость, как самые настоящие детские персонажи. Всегда очаровательную Зинаиду КОЛОДЕЗНИКОВУ ( Огдооччуйа) никто и не узнал, потому что молодая, красивая артистка в мгновении ока превратилась в бледную, больную старушку! Григорий ПЕТРОВ (Хаҕынай Сэмэн ) покорил всех своим перевоплощением, а его монологи вызывали неизменный смех и ликование публики.

В музыкальном наследии Якутии родился новый шедевр. Первая якутская музыкальная комедия «Тиэтэйбит» в двух действиях по одноименной комедии Н.Д.Неустроева композитора Владимира КСЕНОФОНТОВА изменила многое в сознании зрителей и самих исполнителей. Насколько велик талант якутских народных писателей и композиторов!