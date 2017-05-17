Осилим новый рекорд Гиннеса!

Общественная палата г. Якутска совместно с Управлением культуры г. Якутска – соорганизаторы нашумевших рекордов Гиннесса по самому массовому кумысопитию и самому большому осуохаю в мире, покоряют новые горизонты. На этот раз энтузиастам пропаганды якутской культуры пришла еще более интересная идея – собрать на Ысыахе Туймаады самое большое количество людей в национальных одеждах.

Собрать рекордное количество людей в национальных нарядах решено в рамках Фестиваля народного творчества «Утум-2017», на разных площадках которого будут представлены самые лучшие образцы якутской культуры: якутский национальный танец, народные песни, устный и разговорный жанр, прикладное искусство и др.

Старт подготовительным мероприятиям к установлению данного рекорда будет дан 21 мая текущего года в рамках мероприятий Дня песни. С 12.00 до 14.00 на площади Ленина горожане смогут наблюдать за массовым дефиле людей в якутской национальной одежде.

— Это замечательная идея – дать старт к рекорду именно в День песни, — комментирует предстоящее мероприятие заместитель директора «Окружного центра народного творчества» г. Якутска Ньургуяна УШНИЦКАЯ. – Гостей события будут ждать выступления лучших вокальных ансамблей республики и города Якутска, которыми будут исполнены их самые популярные песни. Красочный яркий проект, аналогов которому в нашей республике еще не было! И почему бы в такой момент не показать неразрывную связь якутской песни с национальными традициями? Исполнитель народной песни теряет свою самобытность без национального костюма, не правда ли?

Ведь народ Саха уникален в первую очередь тем, что бережно хранит свое народное начало. Не утеряны ни наш язык, ни фольклор, ни даже национальный характер… И мы должны осознанно продолжать эти традиции.

Организаторы мероприятия приглашают всех желающих поучаствовать в массовом дефиле в национальной одежде.

Дата: 21 мая

Место проведения: площадь Ленина

Время: с 12.00 – 14.00

Требование – национальная одежда

По всем вопросам обращаться по номеру 8 914 238 8206 (Николай)