Пост сдан, пост принят: В Москве представили нового постпреда Якутии

Новый постоянный представитель Якутии при президенте РФ Андрей Федотов провел первую встречу с коллективом поспредства в Москве, передает телеканал «Якутия 24».

В Москве в главном зале постоянного представительства, который носит название «Зал Республики» и где проходят самые важные мероприятия, сегодня собрались сотрудники этого ведомства: в должность вступает новый постпред Андрей Федотов. А предыдущий руководитель Юрий Куприянов государственные дела сдает. Поэтому тут прозвучали слова: «Пост сдан» и «Пост принят».

Андрей Федотов окончил Рижский институт инженеров гражданской авиации, был в комсомольском активе республики на серьезных руководящих постах. Он хоть и проживает в Москве более 20 лет, связь с Якутией никогда не терял, мало того, будучи сотрудником министерства налоговой службы РФ много сделал полезного для Якутии.

«Свою работу начну с исполнения тех указаний и пожеланий, который высказал мне Айсен Николаев при назначении. И это будет основой нашей работы. Он сформулировал свое видение деятельности поспредства, как политико-административного органа, которое должно основной свидетельностью считать всяческое содействие и обеспечение исполнения всех решений, которое принимает руководство, правительство и руководитель республики в интересах развития нашего региона и народа», — сказал постоянный представитель республики при президенте РФ Андрей Федотов.

Как сообщал телеканал «Якутия 24», врио главы Якутии Айсен Николаев назначил исполняющего обязанности постоянного представителя Республики Саха (Якутия) при президенте Российской Федерации Андрея Федотова. Соответствующий указ Айсен Николаев подписал 15 июня 2018 года.