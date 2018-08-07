Поссорившись, посетитель ресторана отобрал у другого телефон

В отдел полиции №1 МУ МВД России «Якутское» по факту открытого хищения сотового телефона обратился 32-летний горожанин. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили 20-летнего подозреваемого.

Установлено, что ночью трое мужчин распивали спиртные напитки в одном из ресторанов города. Там к ним подсел неизвестный молодой человек, который также находился в состоянии алкогольного опьянения. После совместного распития, двое из мужчин покинули ресторан, а потерпевший и один из компании вышли на улицу, где между ними возникла ссора. В результате конфликта, подозреваемый выхватил телефон и скрылся с места преступления.

При личном досмотре подозреваемого был изъят похищенный телефон. По данному факту проводится процессуальная проверка.