Последствия весеннего паводка продолжают ликвидировать

Первый заместитель Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Алексей Колодезников провел совещание в режиме видеоконференцсвязи с главами муниципальных образований по вопросу ликвидации последствий весеннего половодья в 2018 году.

Руководитель исполнительной дирекции по ликвидации последствий весеннего паводка и организации восстановительных работ в РС(Я) Гаврил Слободчиков проинформировал, что на оказание единовременной материальной помощи населению и оказанию финансовой помощи в связи с полной и частичной утратой имущества по распоряжениям правительства республики выделено 67,585 млн. рублей, помощь получили 4433 человека. Материальная и финансовая помощь гражданам по всем улусам доведена в полном объеме.

В целях своевременного проведения аварийно-восстановительных работ на социальных объектах образования и здравоохранения, многоквартирных домов из резервного фонда правительства республики выделены средства на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий.

«По устранению последствий паводка в помощь органам местного самоуправления направлены студенческие отряды. В настоящее время задействовано 308 бойцов в 27 населенных пунктах, планируется направить еще 47 бойцов. Средства на заработную плату и обмундирование отрядов доведены до муниципальных образований», — сообщил Слободчиков.

Он отметил, что муниципальными образованиями ведутся работы по восстановлению пострадавших объектов, проведены подготовительные работы по разборке завалинок, заготовке и доставке строительных материалов, а также просушке многоквартирных жилых домов.

Об организации доставки строительных материалов для выполнения аварийно-восстановительных работ проинформировал заместитель председателя Госкомитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Дмитрий Местников.

Он сообщил, что в целом плановый объем завоза строительных материалов по многоквартирным жилым домам составляет 6,387 кубометров. На сегодняшний день в пункты назначения доставлено 2,444 кубометров.

«По Верхнеколымскому району план завоза по аварийно-восстановительным работам составляет 3,925 кубометров строительных материалов, доставлено 2,049 кубометров. Плановые объемы по Верхнеколымскому району отгружены полностью. Весь объем планируется доставить не позднее 15 августа», — сообщил Местников.

По Среднеколымскому району плановый объем завоза составляет 2,412 кубометров, доставлено 395,4 кубометров стройматериалов.

Доставка строительных материалов для выполнения аварийно-восстановительных работ в северных и арктических районах, пострадавших от весеннего половодья в Якутии, продолжается.