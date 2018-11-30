Последствия ЧП в шахте «Денисовская» устранят в течение декабря

Угледобывающая компания «Колмар» делает все, чтобы в максимально короткие сроки устранить последствия обрушения в шахте «Денисовская». Это будет сделано в течение декабря, сообщил министр промышленности и геологии Якутии Максим Терещенко в передаче «Актуальное интервью» на телеканале «Якутия 24».

«Компания сейчас ведет работы по ликвидации последствий. В понедельник ожидается прибытие специалистов по укреплению из города Кемерово. Помимо этого был привлечен геолог из компании „Якутуголь“ для независимого исследования геологической среды. Все это делается компанией, чтобы в максимально короткие сроки устранить последствия. Надеюсь, что в течение декабря это будет сделано, но все зависит от согласованности действий всех служб», — сказал Максим Терещенко.

Он также отметил, что позиция руководства республики такова, что компании должны четко соблюдать меры безопасности, заботиться о здоровье своих работников и требования экологии. Ведется планомерное выстраивание отношений со всеми компаниями и с контролирующими органами.

«Хотелось бы выразить отдельно слова сожаления, сочувствия семье погибшего. Мы обсудили эти вопросы с руководством компании, договорились, что они будут вести с ними прямой диалог, встретятся с семьей, окажут полное содействие при организации похорон работника и в дальнейшем помогут несовершеннолетней дочери, в том числе при поступлении в институт», — сказал министр.

В результате обрушения горной породы на шахте «Денисовская» в Нерюнгринском районе Якутии 28 ноября погиб один рабочий, ему был 51 год.

Проверку по происшествию проводят прокуратура и следственный комитет.