Последствия аварии. Загрязнение Вилюя😱 . Фото из присланного @nyurguyanako Река Вилюй, Сунтарский район, село Вилючан. Посмотрите как все печально 😥 Наша Матушка-река после прорыва дамбы на реке Ирелях Мирнинского района 😕 Наша Река плачет! Из нее невозможно пить, невооруженным глазом видно какого состояние воды. . #sakhalife #рекиякутии #рекавилюй #загрязнение #вилючан #сунтарскийулус #sos

