После выборной кампании не состоявшийся депутат вынужден ездить на автобусе

После неудачи на выборах в Якутскую Городскую Думу предприниматель и общественник Георгий Андреев ездит на автобусе.
Фото из Instagram
Источник: SAKHALIFE.RU
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После неудачи на выборах в Якутскую Городскую Думу предприниматель и общественник Георгий Андреев ездит на автобусе.
Фото из Instagram
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