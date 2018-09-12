После выборной кампании не состоявшийся депутат вынужден ездить на автобусе

После неудачи на выборах в Якутскую Городскую Думу предприниматель и общественник Георгий Андреев ездит на автобусе. View this post on Instagram Близок к народу. #автобус 😅 A post shared by Георгий Андреев (@petrowich_ykt) on Sep 10, 2018 at 5:03am PDT Фото из Instagram Источник: SAKHALIFE.RU

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