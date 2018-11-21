После трех лет пользования «дальневосточным гектаром» необходимо подать декларацию

1 июня 2019 года исполнится три года с начала предоставления земельных участков на Дальнем Востоке в рамках государственной программы «Дальневосточный гектар». Это означает, что дальневосточники, которые первыми оформляли земельные участки в пилотных районах, будут должны подать декларацию о ходе освоения земли. Заместитель генерального директора Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Кирилл Миронов рассказал, как правильно это сделать.

«В соответствии с Федеральным законом о «дальневосточном гектаре», получатель земельного участка в срок не позднее трех месяцев после истечения трех лет со дня заключения договора безвозмездного пользования земельным участком должен представить в уполномоченный орган декларацию об использовании земельного участка,» — пояснил Кирилл Миронов.

Форма декларации утверждена приказом Минвостокразвития России от 16 апреля 2018 г. N 63. Гражданин принимает самостоятельно решение о способе ее подачи или направления в уполномоченный орган: лично, по почте, в электронном виде с использованием федеральной информационной системы, через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг или орган регистрации прав. Декларация должна быть подписана подающим ее лицом.

«Хотел бы обратить внимание на то, что в случае предоставления земельного участка по коллективному заявлению, когда договор безвозмездного пользования заключается с несколькими гражданами, декларацию представляет один гражданин,» — поясняет Кирилл Миронов.

Для корректного заполнения декларации в самой форме предусмотрены подсказки. Необходимо указать ФИО, паспортные данные, кадастровый номер участка, вид разрешенного использования, лицензию или разрешение, если применимо, сведения об использовании участка в зависимости от вида разрешенного использования.

«Если в качестве вида разрешенного использования было выбрано строительство объекта недвижимости, то в декларацию включаются сведения об объекте, реквизиты разрешения на строительство. В случае выбора сельского хозяйства, животноводства или строительства дачи – описание деятельности, площадь земельного участка, на которой произведены работы по возделыванию сельскохозяйственных культур. Например, в случае, если человек разводит крупный рогатый скот, овец, коз, лошадей, оленей, то необходимо указать площадь, занимаемую под выпас сельскохозяйственных животных,» — говорит заместитель главы АРЧК ДВ.

Непредоставление декларации в течение трех месяцев по истечении установленного трехлетнего срока пользования земельным участком, в соответствии с законом о «дальневосточном гектаре», является основанием для федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный земельный надзор, для проведения внеплановой проверки соблюдения гражданином требований земельного законодательства.

Эксперт АРЧК ДВ подчеркнул, что деятельность, которая ведется на гектаре, должна строго соответствовать подтвержденному уполномоченным органом виду разрешенного использования, указанному в уведомлении, которое гражданин направляет в течение первого года использования участка. В противном случае, в соответствии с частью 5 статьи 9 Федерального закона № 119-ФЗ, договор безвозмездного пользования земельным участком прекращается в судебном порядке, в том числе при использовании земельного участка не по целевому назначению; использовании участка, которое приводит к существенному снижению плодородия земель сельскохозяйственного назначения или причиняет вред окружающей среде; нарушениях установленных лесным законодательством и Федеральным законом о «дальневосточном гектаре» требований к использованию, охране, защите, воспроизводству лесов и др.

Кирилл Миронов посоветовал получателям «дальневосточных гектаров» ответственно относиться к выбору вида разрешенного использования участка:

«Следует напомнить, что изменить выбранный вид разрешенного использования можно только в первый год использования участка в порядке и на условиях, установленных Федеральным законом № 119-ФЗ».

фото с сайта iltumen.ru