После пожара в «Зимней вишне» в якутских ТЦ найдено 1500 нарушений

В половине всех объектов с массовым пребыванием людей были найдены нарушения пожарной безопасности. ГУ МЧС России по РС(Я) сообщила об окончании надзорных мероприятий.

Основные нарушения, по словам ведомства, были связаны с периодичностью технического осмотра и обслуживания систем противопожарной защиты, таких как система автоматической пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуации людей, а так же системы внутреннего и наружного пожаротушения.

«По итогам надзорных мероприятий выявлено 1546 нарушений обязательных требований пожарной безопасности на 307 объектах, в результате которых лица ответственные за их исполнение привлечены к административной ответственности, так же объектам на которых выявлены нарушения, выданы предписания об устранения обязательных требований пожарной безопасности со сроками по их исполнению. Всего в республике эксплуатируется 623 объекта с массовым пребыванием людей», — сказано в отчете.

В отношении объектов с массовым пребыванием людей, создающих угрозу жизни и здоровью людей, органами прокуратуры в суды районов (городов) были направлены 6 исковых заявления с ходатайством о приостановлении деятельности объектов. Решением Якутского городского суда фактической приостановке подлежали 3 объекта (Шубный центр «Манньыаттах», Торговый центр «Норд», Торговый центр «СахаЭкспоЦентр»). В настоящее время объекты функционируют в связи с устранением нарушений требований пожарной безопасности.

В дальнейшем органами государственного пожарного надзора будут инициированы внеплановые проверки.