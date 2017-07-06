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Культура & Образование
6 июля 2017, 18:15
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«После окончания вуза сразу нашла работу»

 

Якутская ГСХА продолжает цикл публикаций, основанный на отзывах выпускников. Это знакомство с личностями, судьба которых непрерывно связана с сельскохозяйственным факультетом ЯГУ, Якутским сельскохозяйственным институтом, Якутской государственной сельскохозяйственной академией.

Лилия Мухоплева, заместитель начальника МКУ «Управление сельского хозяйства» МР «Горный улус»:

«Я поступила в Якутскую сельхозакадемию в 2005 году в агротехнологический факультет по специальности «Зоотехния».

Со мной вместе поступили 25 ребят из разных уголков республики. Куратором была наша уважаемая Сысолятина Валентина Васильевна, доцент, кандидат сельскохозяйственных наук.  Она нам до самого окончания академии всем советовала, помогала и была рядом в трудные минуты. Валентина Васильевна научила нас ценить каждый день и проводить его с пользой.

Хочу выделить своего руководителя по научной работе Черкашину Анну Георгиевну, преподавателя звероводства, а ныне проректора по учебной и воспитательной работе Якутской ГСХА. Благодаря ей я в годы учебы в академии принимала активное участие  в городских и республиканских научных конференциях, где впервые меня охватила мысль стать человеком дела, который внесет свою лепту в развитие республики научными достижениями, открытиями, верной работой в сфере своей деятельности.

Во время учебы в Академии, я все свое свободное время проводила в научной библиотеке. После успешного окончания академии в 2010 году я свою трудовую деятельность начала со специалиста сельского хозяйства Маганинского наслега в своем родном Горном улусе и параллельно поступила в аспирантуру по совету Анны Георгиевны Черкашиной.

В 2011 году в ноябре за отличительные работы меня пригласили работать в управление ведущим специалистом, затем главным специалистом. На сегодня я являюсь заместителем начальника МКУ «Управление сельского хозяйства» Горного улуса.

Благодарна любимой Академии за полученное образование, за незабываемые годы студенчества, за лучшие моменты в жизни!»

 

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Источник: Отдел по общественным коммуникациям Якутской ГСХА.
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