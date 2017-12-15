После Нового года 70 работников Кадастровой палаты Якутии останутся без работы

В январе сократят порядка 70 работников Кадастровой палаты по Якутии. Об этом сказал в эфире НВК Саха заместитель директора филиала ФГБУ “ФКП Росреестра по РС(Я)” Георгий Баишев.

“Сокращение идет по всем регионам РФ. Нашим руководством приняты меры для того, чтобы сокращение прошло как можно менее болезненно для сотрудников. Все социальные выплаты и финансовая поддержка будут в полной мере оказаны“, – сказал он.

С января 2017 года вступил в силу федеральный закон №218 “О государственной регистрации недвижимости”, получили новый реестр недвижимости ЕГРН. Таким образом, появилась единая учетная регистрационная процедура, в которой участвуют как сотрудники кадастровой палаты, так и сотрудники территориального управления Росреестра.

Сокращение связано с тем, что они передают функции приема и выдачи документов в многофункциональные центры, следовательно, сократят сотрудников окон приема-выдачи.