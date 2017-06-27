После форума: Березовка ждет помощи. И очень торопится!

Сегодня, 27 июня во Дворце дружбы народов в Якутске состоится благотворительный концерт «Айли». Все деньги пойдут на восстановление пострадавшего от наводнения среднеколымского села Березовка. На Гражданском форуме — 2017 «От диалога к сотрудничеству» министр развития институтов гражданского общества Сардана ГУРЬЕВА вместо пафосных речей призвала всех участников помочь березовцам и прийти на концерт. На следующий день после форума в аппарат Общественной палаты РС(Я), воодушевленные вниманием общественников, пришли две дамы Анна ВОЛКОВА и Пелагея СТЕПАНОВА.

Анна Сергеевна – известный в Среднеколымском улусе человек, председатель Совета ветеранов района, почетный гражданин Среднеколымского улуса и села Березовка, руководитель ДОО «Нелтэк» (Солнышко). Каждый год, уже 17 лет подряд она организовывает летний отдых — лагерь «Нелтэк» для среднеколымских детей. В тяжелых условиях, практически без финансирования тянет эту тяжелую ношу.

Пелагея Петровна – жительница Якутска, она же представитель «Нелтэк». Уроженка Среднеколымского улуса, уйму лет проработавшая старшим научным сотрудником в различных институтах, в том числе в институте региональной экономики Севера.

Они рассказали и.о. председателя Общественной палаты РС(Я) Семену КЫРБАСОВУ о том, что в Березовке сложилась тяжелая ситуация.

— Наводнение этого года, — сказала Анна Сергеевна, — было особенно мучительным для березовцев. Вода не уходила очень долго. Затопило 37 дворов, без крыши над головой остались 184 человека. До сих пор жители не получили помощи от государства. Финансовая помощь выделяется из такого расчета: за частично утраченное имущество 10 тысяч рублей на человека, за полностью утраченное имущество 20 тысяч рублей на человека, 5 тысяч рублей материальной помощи. Мы ее считаем далеко недостаточной для наших условий. Есть еще такая проблема: по постановлению Правительства №129 «Об утверждении Порядка использования бюджетных ассигнований…» размер финансовой помощи зависит от уровня подтопления, считается в сантиметрах от пола. Но у нас дома стоят не на лежках, как в центральной Якутии, а на сухой глиняной засыпке. Из этой местной особенности мы опять не в выигрыше. Полностью затопленные дома таковыми официально не считаются.

Цены на стройматериалы у нас в Среднеколымске существенно выше, чем в центральных районах, а доставка – это отдельная большая проблема. Село Березовка располагается в очень труднодоступном месте, это место компактного проживания особой этнически обособленной группы эвенов. Находится в 180 километрах от районного центра, дорога есть только два месяца по автозимнику в феврале и марте, летом на моторках по воде, и то если река Березовка не обмелеет. У нас очень короткий летний сезон, нужно успеть завезти стройматериалы и до зимы отремонтироваться. Но, увы, даже этой мизерной финансовой помощи и той нет! Мужчины-березовцы в отчаянии хотели по реке отправиться заготовить лес, но опять же нет денег на продукты и ГСМ. Сейчас это уже поздно делать, река обмелела.

Средняя зарплата у березовцев 20 тысяч рублей. Нет никакой возможности своими силами восстановить дома. Не только беда с жилыми зданиями. У нас и социальные объекты находятся в плачевном состоянии: больница, детсад, котельная, электростанция, администрация. Положение отчаянное! Помогите…

Когда в Общественной палате стали более детально разбираться, выяснилось, что помощь селу властям трудно оказать, потому что дома и имущество банально не оформлены должным образом. Компенсировать утраченное жилье из-за этого трудно.

Ситуация находится на контроле в правительстве республики. В конце мая в Березовку вылетал I заместитель председателя правительства РС(Я) Алексей КОЛОДЕЗНИКОВ. Был разработан целый комплекс мер. Одна из первых мер – березовские дети отправились отдыхать на море в Сочи в санатории «Юбилейный».

Семен КЫРБАСОВ был удивлен: как же так? Ведь проблемой занимается целая большая комиссия. Почему люди недовольны?

Мы связались с Березовкой. Улусный депутат Артемида ЗАРОВНЯЕВА подтвердила всю информацию, которая есть у Анны Волковой и добавила:

— Больше всего нас мучает неопределенность. Глава поселка в отъезде, так же как и глава и заместители главы улуса. Ниоткуда нет никакой информации. Каждый летний день на вес золота и дни тают. Люди живут в ужасающих условиях. Устав жить в палатках, многие вернулись в свои сырые дома, но жить там невозможно. Количество заболевших от холода и сырости растет…

Общественная палата республики взяла ситуацию под контроль и сделала ряд запросов. И вот уже результат! То ли по совпадению, то ли действительно с нашей помощью, но, по словам Артемиды Павловны, буквально вчера в самой Березовке состоялось собрание жителей с участием представителя исполнительной дирекции по ликвидации последствий весеннего паводка и организации восстановительных работ РС(Я) Гаврила СЛОБОДЧИКОВА, а также резко нашедшихся и приехавших главы улуса Евгения СЛЕПЦОВА и главы Березовки Юрия НЕСТЕРОВА.

— Мы почувствовали облегчение, правда, не во всех вопросах, — проинформировала Артемида Павловна. — Оказывается, размер финансовой помощи нам Госкомитетом по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения уже определен, деньги в размере 5 миллионов 16 тысяч рублей поступят в конце этой недели. 32 человекам, статус которых не определен, найден адвокат, который постарается в судебном порядке признать их пострадавшими от паводка. Нам пообещали, что завезут стройматериалы. Будет летать вертолет МИ-26, правда, сказали, что это не совсем еще определено. Мы, конечно, сразу напряглись. Стройматериала в Березовке нет! Время, когда можно было заготовить самим, упущено, река обмелела. Нам сказали, что стройматериалов будет 9 наименований, каких именно не уточнили. Из-за этого мы опять в напряжении. Вы поймите нас! Мы не капризничаем! Но мы живем в таких условиях! Нет досок, ДСП, фанеры, линолеума, окон, кирпичей для печей и других стройматериалов. Непонятна до сих пор судьба поселка. Вопрос о переносе на другое, не страдающее от паводков место не решен. Хотя поднимался аж с 2002 года. Не бросайте нас! Возьмите под контроль!

В Общественной палате РС(Я) посоветовали жителям создать свою группу общественников, через которых могли бы следить за ситуаций, хотя связь с Березовкой сильно затруднена. Будут отправлены официальные запросы. Наши ходоки Анна ВОЛКОВА и Пелагея СТЕПАНОВА с подачи Общественной палаты уже обратились и в министерство по развитию институтов гражданского общества.

Общественная палата РС(Я) призывает всех жителей республики оказать помочь страдающим березовцам по тем счетам, которые были опубликованы в СМИ, и, конечно, прийти на концерт.