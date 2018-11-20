После ЧП в Нюрбе временно закрыли детсад, готовят места для возможной эвакуации больных

Сегодня, 20 ноября, произошел пожар в здании котельной в Нюрбе. В данное время возгорание локализовано, ведутся аварийно-восстановительные работы. На оперативном совещании КЧС улуса под руководством главы Алексея Иннокентьева решено проводить проверки в объектах котельного хозяйства района, сообщает пресс-служба МР «Нюрбинского района».

20 ноября в 10 ч 24 м в диспетчерский пункт ПЧ-1 г. Нюрба ГУ «ОГПС РС (Я)» № 26 по Нюрбинскому району поступило телефонное сообщение о пожаре в здании котельной «Медгородок», принадлежащей Нюрбинскому филиалу ГУП ЖКХ РС С (Я). На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны в 10 ч 26 м наблюдалось задымление кровли здания. Принятыми мерами пожар был локализован в 10 ч 57 м и ликвидирован в 11 ч 04 м.

В результате пожара огнем поврежден деревянный каркас здания на общей площади 50 кв м. Очаг пожара расположен на стыке выхода дымоходной трубы с каркасом здания. Котельная отапливает 33 жилых дома, 1 детский сад, терапевтическое, инфекционное и наркологическое отделения и др. объекты. На некоторое время работа котельной была приостановлена, ведутся аварийно-восстановительные работы. В 11 ч. 50 м. работа котельной «Медгородок» уже была возобновлена.

Отделом надзорной деятельности и профилактической работе УНД и ПР ГУ МЧС РФ по РС (Я) ведется расследование, причина, виновный и ущерб устанавливаются. Последняя внеплановая проверка была проведена 19 октября 2016 г. отделом надзорной деятельности, нарушений не было выявлено.

После ЧП глава МР «Нюрбинский район» Алексей Иннокентьев провел оперативное совещание районной комиссии по чрезвычайным ситуациям. Были заслушаны информации начальника ОПГС № 26 Михаила Булкина, начальника производственно-технического отдела НФ ГУП ЖКХ РС (Я) Валерия Егорова и начальника ОНД и ПР по Нюрбинскому району УНД и ПР МЧС России по РС (Я) Натальи Герасимовой.

Нюрбинскому филиалу ГУП ЖКХ РС (Я) было указано в кратчайшие сроки устранить последствия пожара и запустить работу котельной «Медгородок». Администрации г. Нюрба дано задание в срочном порядке оповестить жителей частного сектора о ЧП, чьи дома отапливаются от котельной «Медгородок».

Принято решение временно приостановить посещение детьми детсада «Родничок», до улучшения температурного режима. Нюрбинской центральной районной больнице доведено задание подготовить места эвакуации пациентов терапевтического, инфекционного и наркологического отделений и при понижении температуры ниже 18 гр. организовать их эвакуацию в другие медицинские учреждения. Также принято решение о создании рабочей группы из числа членов КЧС по проведению проверок в объектах котельного хозяйства в районе.