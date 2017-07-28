Посетитель ресторана украл телефон, а потом продолжил застолье

Выпил, украл, а потом снова выпил.

С заявлением о краже сотового телефона обратилась работник ресторана. Женщина сообщила, что из рабочего помещения пропал принадлежащий ей сотовый телефон «Микромакс».

Прибывшим на место происшествия полицейским без труда удалось установить личность злоумышленника. Им оказался посетитель, отдыхавший в тот вечер в данном заведении.

Установлено, что 30-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья, заметив приоткрытую дверь в служебное помещение, проник туда и совершил хищение телефона.

К моменту прибытия следственно-оперативной группы, злоумышленник продолжал там застолье, похищенный телефон был при нем.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».