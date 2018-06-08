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Политика
8 июня 2018, 11:28
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Поселковый совет депутатов распустили в Якутии

Совет депутатов поселка Белая Гора Абыйского района Якутии распустили.Соответствующее решение принято сегодня, 8 июня, на пленарном заседании парламента республики.

«Поселковый совет депутатов Белой Горы не проводил правомочные заседания в течение более трех месяцев. Невыполнение органом своих обязанностей в течение 115 дней является поводом досрочно освободить депутатов от своих полномочий», — сообщили в парламенте.

Апелляционное постановление суда было принято в феврале этого года. Также в парламенте отметили, что такие ситуации возникают неоднократно, они были зафиксированы в четырех муниципальных образованиях Якутии.

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Источник: http://yk24.ru/index/politika/sovet-deputatov-yakutskogo-poselka-belaya-gora-raspustili
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