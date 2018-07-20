Посадили и забыли? В Якутске гибнут зеленые насаждения

Не знаю, как кому, но мне было очень больно смотреть, как безжалостно губит деревья «сибирский цирюльник» в одноимённом фильме Никиты Михалкова. Кино, оно и есть кино, но лес-то вырубали на самом деле. Вдвойне больней видеть, как в Якутске гибнут зелёные насаждения, пишет ИА SakhaNews.

Как человеку, детство которого прошло в таёжной деревушке в одну улочку и который воспринимал каждую травинку, кустик или цветочек как живое существо, мне сейчас кажется величайшим варварством воткнуть в землю в ходе очередной акции и потом благополучно забыть деревце, чтобы оно засохло на корню, горечь вызывает сломанная чьей-то злой рукой юная берёзка в сквере у Солдатского озера.

Понимаю, что выгляжу наверняка смешно в своём «лесном патриотизме», но всё же хочу напомнить буддистскую притчу о том, как однажды один монах срубил ветку, а дух дерева пожаловался Будде, что тот отрубил руку его ребёнка.

А недавно, проходя по улице Курашова, я увидела пожелтевшие кустики, посаженные, как свидетельствуют воткнутые в землю таблички, участниками «Битвы блогеров».

Ребята, вы что же, посадили и забыли? Сделали это просто ради пиара? А попробуйте сами прожить без воды хоть один день!

Дерево давно и прочно вошло в культуру всех народов, населяющих нашу прекрасную пока ещё планету. Одним из центральных образов в якутском эпосе Олонхо является мировое древо Аал Луук Мас, которое держит Вселенную из трёх миров. А теперь представьте, что оно пошло трещинами, зашаталось и готово упасть – ведь страшно станет, даже если это всё существует лишь в нашем воображении! Так и окружающий нас чудесный зёленый мир может однажды исчезнуть, из-за нас же самих.

Я скажу крамольную вещь. Не надо, наверное, сооружать Аал Луук Мас на Ысыахах, соревнуясь, у кого красивей и выше получится. Сажайте лучше живые деревья, чтобы потом шумели берёзы, кедры или сосны. Не ради пиара, просто чтобы они были.