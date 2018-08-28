40 китайцев загрязнили реку Рэдэрга в Якутии

Причиной загрязнения реки Рэдэрга в Якутии, зафиксированное 16 августа, стало несоблюдение экологических стандартов подрядной организацией «Сириус», которая была нанята ООО «Норд Голд». На месте добычи золота были заняты около 40 граждан КНР, сообщил телеканалу «Якутия 24» и.о. первого заместителя министра экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Семен Яковлев.

«При встрече с инспекторами порядка сорока китайских граждан, которые были заняты на добыче, не смогли даже объяснить, чем они занимаются и как оказались там», — сказал Семен Яковлев.

И.о. первого заместителя министра сообщил, что размер нанесенного ущерба подсчитывается.

«В целом ущерб в таких случаях может составлять десятки миллионов рублей. Конкретно в данном случае размер ущерба еще подсчитывается», — сказал руководитель и отметил, что компания готова возместить ущерб.

Компания имеет лицензию на добычу и сегодня продолжает работы с соблюдением экологического законодательства.

«Руководство „Норд Голд“ гарантировало, что подобных инцидентов в дальнейшем не произойдет», — сказал Семен Яковлев.

Нарушители забирали чистую воду из реки и, использовав в производстве, на выходе сливали грязные стоковые водыобратно в реку Рэдэрга в Алданском районе Якутии.