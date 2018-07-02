Портрет первого президента передали в дар Якутском музею

Сегодня, 2 июля, состоялась торжественная церемония передачи в дар Якутскому музею им. Ем. Ярославского портрета первого Президента РС (Я) М.Е. Николаева.Автором портрета является ветеран труда, пенсионер, инвалид второй группы Блинова Варвара Кирсановна.

На торжественной передаче с приветственным словом выступили: директор Якутского музея им. Ем. Ярославского Егор Шишигин, даритель портрета, управляющий директор Акционерного Общества Производственного объединения «Якутцемент», депутат Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я) Мамедов Алиш Забид оглы, общественный помощник первого Президента РС(Я) Мучин Матвей Васильевич, советник Якутской и Ленской епархии Мигалкин Афанасий Васильевич.

Справка:

Михаил Ефимович родился 13 ноября 1937г. в Октемском наслеге Орджоникидзевского района. Трудовую деятельность начал в 1961 г. С 1961 года по 1975 год работал в комсомольских и партийных органах республики.

С 1975 года – заместитель Председателя Совета Министров Якутской АССР.

В 1979 – 1985 гг. – министр сельского хозяйства ЯАССР. В 1985 – 1989 гг. – секретарь Якутского обкома КПСС, курировавший вопросы агропромышленного комплекса республики. Это был период, когда северная республика вышла на передовые позиции в РСФСР по производству сельскохозяйственной продукции.

В 1985 году М.Е. Николаев добился открытия Якутского Сельскохозяйственного Института, позднее преобразованного в Якутскую Государственную Сельскохозяйственную Академию.

В декабре 1989 года Михаил Ефимович был избран Председателем Президиума Верховного Совета Якутской АССР, с апреля 1990 г. стал Председателем Верховного Совета Республики Саха (Якутия).

В декабре 1991 г. Михаил Ефимович был избран всенародным голосованием на альтернативной основе Первым Президентом Республики Саха (Якутия). В 1996 г. был переизбран на второй срок.

Десятилетие президентского правления М.Е. Николаева отличается сбалансированностью творческих идей и реальных дел, созидательной устремленностью к прогрессу и повседневной заботой о людях.

Михаил Ефимович является общепризнанным политическим и духовным лидером многонационального народа Республики Саха, его жизненный путь является примером для подражания и образцом служения своему народу.