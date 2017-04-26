Портфель вкладов физических лиц Якутского филиал Россельхозбанка превысил 4,5 млрд рублей

Все чаще для сохранности своих сбережений якутяне выбирают вклады Россельхозбанка. По итогам 1 квартала 2017 года портфель вкладов физических лиц Якутского филиал Россельхозбанка увеличился в 3,5 раза и превысил 4,5 млрд рублей.

Рост показателя обусловлен доверием населения республики к Россельхозбанку и повышением процентных ставок по вкладам. Большей популярностью среди клиентов филиала пользуются вклады «Классический» и «Пенсионный плюс».

«Якутский филиал Россельхозбанка сохраняет стабильно высокие позиции на банковском рынке региона. Мы наблюдаем устойчивый спрос на услуги Банка и наращиваем клиентскую базу. Основные приоритеты Банка сегодня – предоставление качественных и удобных банковских продуктов и услуг», — подчеркнул директор Якутского филиала Россельхозбанка, Народный депутат Республики Саха (Якутия) Василий Тимофеев.