Порноспам от мамочки

В г. Якутске судом вынесен приговор за распространение порнографических видеороликов по мессенджеру WhatsApp, сообщает пресс-служба прокуратуры республики. 35-летняя жительница Якутска отправила в группу 42 ролика.

Прокуратура г.Якутска поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 35-летней местной жительницы, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. б» ч.3 ст.242 УК РФ (незаконное распространение порнографических материалов, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных сетей).

Судом установлено, что в период времени со 2 по 5 февраля 2017 года подсудимая разместила в групповом чате приложения WhatsApp Messenger 42 видеофайла порнографического содержания.

В судебном заседании подсудимая с предъявленным обвинением согласилась и поддержала ходатайство, заявленное в конце дознания о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.

С учетом признания вины, отсутствия судимости, наличия малолетнего ребенка, положительных характеристик, раскаяния в содеянном суд счел возможным применить более мягкий вид наказания, чем предусмотрено за совершение данного преступления, и назначил наказание в виде штрафа в размере 15000 рублей.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.