Порадуйте своих детей озорным мюзиклом о дружбе!

Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия), Государственный театр юного зрителя поздравляют своих любимых зрителей с Международным днем защиты детей!
ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!
Детская музыкальная театральная студия «Тускул» представляет самый озорной мюзикл сезона для детей «Щенок ищет друга». Стихи — любимого поколениями российских мальчишек и девчонок Юрия ЭНТИНА, музыка — автора песен и музыки многих мультиков Григория ГЛАДКОВА! А либретто — профессионала своего дела, драматурга Марины ВАРБУТ.
1 июня 2017 года в 15:00 часов
Режиссер-постановщик-Марина ВАРБУТ
Хормейстер- Лариса ТАРОЕВА
Художник-Екатерина ШАПОШНИКОВА
Руководитель-Вера ЕФРЕМОВА
Художественный руководитель театра – заслуженный работник культуры РФ, народный артист РС(Я) Алексей ПАВЛОВ
Цена билетов: 200 рублей.comments powered by HyperComments