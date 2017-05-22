Порадуйте своих детей озорным мюзиклом о дружбе!

Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия), Государственный театр юного зрителя поздравляют своих любимых зрителей с Международным днем защиты детей! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! Детская музыкальная театральная студия «Тускул» представляет самый озорной мюзикл сезона для детей «Щенок ищет друга». Стихи — любимого поколениями российских мальчишек и девчонок Юрия ЭНТИНА, музыка — автора песен и музыки многих мультиков Григория ГЛАДКОВА! А либретто — профессионала своего дела, драматурга Марины ВАРБУТ. 1 июня 2017 года в 15:00 часов Режиссер-постановщик-Марина ВАРБУТ Хормейстер- Лариса ТАРОЕВА Художник-Екатерина ШАПОШНИКОВА Руководитель-Вера ЕФРЕМОВА Художественный руководитель театра – заслуженный работник культуры РФ, народный артист РС(Я) Алексей ПАВЛОВ Цена билетов: 200 рублей. comments powered by HyperComments Источник: Государственный театр юного зрителя

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