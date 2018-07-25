Известный якутянин снялся с выборов в Ил Тумэн

Виталий Обедин на своей страничке в соцсетях пишет:

Даже не знаю, с какой стороны подойти к этому посту.

А, что тут хвостом вилять? Друзья (якутяне) – я не смогу участвовать в выборах и представлять ваши интересы в Ил Тумэне.

Нет, я не слился. Я не собрал подписи.

Это было сложно сделать еще пять лет назад, а теперь, когда требуемое количество увеличили в шесть раз и вовсе тягостно. Требовалось обеспечить около восьмисот автографов. О таком «фильтре» позаботились политические трусы из «Единой России».

Собрать можно.

Я и был уверен, что соберу.

Но все пошло в кривь и вкось.

Я привык следовать по жизни принципу: хочешь сделать хорошо – делай сам, а тут… смущенный масштабом сбора доверился человеку, которого рекомендовали. И за день до часа икс бригадир, отвечавший за эту работу и неделю создававший представление о бурной деятельности, ошеломил меня крайне низкими общими результатами.

Плюс большое количество брака. Сдает сборщик листы – 45 подписей, все хорошие. НО! Даты проставлены не подписантами, а рукой сборщика. Все, 45 подписей не в счет, результат насмарку…

При этом все проходили инструктаж, обучение…

я не хочу перекладывать на кого-то ответственность – она целиком и полностью на мне. Нужно было каждый день собирать листы, лично контролировать результат, вести сверку, кидать клич, собирать волонтеров. Это элементарно. Я же предпочел переложить эту работу на плечи другого человека. Кто виноват? Только сам.

Но по-настоящему обидно даже не за то, что слетел с выборов до того, как принял в них участие. Обидно за людей.

После всего двух постов в ФБ и дневниках получил огромную поддержку, десятки людей послали лучи удачи – писали, звонили, слали сообщения на WhatsApp, оставляли адреса. Многие вызвались волонтерами, обещали агитировать соседей, родных. Вчера весь день шли люди с паспортами в редакцию – сами по своему почину, просто приходили и подписывались. Больше 20 человек.

Хорошие люди – молодые, в возрасте, мои погодки, пенсионеры. Совершенно разные. Теперь знаю, как выглядят многие ники в жизни. Такие разные и приятные лица!

Вот за них жутко обидно.

Будучи индивидуалистом по складу характера, я недооценил самого себя, ни силу социальных сетей, ни поддержку предпринимательского сообщества.

Про последнее отдельно: движению «Вместе мы сила» и его председателю Ирина Котенко – мой поклон. Люди из ВМС – по своему почину, без всякого обращения с моей стороны были готовы помочь и людьми и финансами. Не дожидаясь моей просьбы продавцов ставили на сбор подписей в магазинах или даже сами нанимали сборщиков и отправляли ко мне.

Судя по реакции людей, вполне мог бы организовать подписную компанию вообще без привлечения «специалистов», и за неделю собрать нужное количество с запасом. Да что там, я самонадеяно даже поддержкой собственной конторы не озаботился, хотя собирать подписи могли в пунктах приема объявлений «ЯВ» и «ВДВ», а сборщиками — пойти наши разносчики газет!

Я тупо не хотел быть кому-то обязанным.

И потом, я же весь такой умный, я все рассчитал — думал не привлекать внимание, пока не завершу сбор — чтобы не мешали, не противодействовали.

Умный, да. Перехитрил себя.

Извините, друзья.

Криво все вышло.

Изумил Иван Степанов.

По-хорошему. В последний день он сам, по своей инициативе, фактически без моего участия (наорав на меня, за то, что скис), собрал группу и повел на сбор подписей. Они (мы) уже не могли успеть – чисто математически (исходя из 10 минут на подпись – минимальное время с учетом дойти от квартиры до квартиры, поговорить, убедить, подписать), но Иван отказывался меня слушать и собирал вместе с разными людьми до последнего.

Я просто охренел, незнакомые люди делали для меня больше, чем иные друзья!

Ужасно совестно подводить, когда так тебя поддерживают и так к тебе относятся. Я ухитрился это сделать. Простите меня. Так обидно не было даже в 2013-м, когда я занял второе место, сражаясь сразу с двумя действующими депутатами, один из которых в прошлом был депутатом Госдумы.

Об этом жалею куда больше чем о выходе из кампании.

ЗЫ:

Насчет «не мешали», не для красного словца. От одной управляющей компании в группах жильцов и по ТСЖ начали раскидывать сообщение: не появлялись ли у вас сборщики подписей от Обедина, призываем к бдительности, не подписывайте все подряд, у нас будет сбор жильцов и бла-бла-бла. Сбору это не особо мешало, так, мелкий факт.