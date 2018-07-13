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Общество
13 июля 2018, 14:00
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Популярные мультгерои довели до суда якутских предпринимателей

За последние шесть месяцев против якутских предпринимателей было подано 38 исков за то, что они выставили на прилавки товары с изображением популярных мультгероев.

Истцом выступает некоммерческое партнерство «Красноярск против пиратства», которое ведет деятельность по всей стране и представляет интересы владельцев товарных знаков.

Предпринимателей привлекают за нарушение исключительных прав на товарные знаки с изображением героев таких известных мультсериалов, как «Свинка Пеппа», «Лунтик», «Маша и Медведь» и т.д. Так, недавно суд обязал выплатить «Книжный маркет» истцу 70 тысяч рублей за контрафактных «Фиксиков», героев известного мультсериала.

Чаще всего от поддельных мультяшных героев страдают индивидуальные предприниматели, занимающиеся мелкой розничной торговлей. Сумма компенсаций за нарушение авторских прав разная и зависит от количества выявленного на прилавке контрафакта. С якутских бизнесменов было взыскано от 20 до 90 тысяч рублей.

Источник: http://ysia.ru/populyarnye-multgeroi-doveli-do-suda-yakutskih-predprinimatelej/
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