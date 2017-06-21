Попойка в слесарной Ленска закончилась смертью и арестом

Следственным отделом по Ленскому району СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого 26-летнего жителя г. Ленска по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По данным следствия, преступлению предшествовала ссора, вызванная конфликтом на почве совместного распития спиртных напитков.

17 июня 2017 приятели распивали алкоголь в слесарной мастерской, где работал потерпевший.

В ходе распития спиртного мужчины начали взаимно друг друга оскорблять. Злоумышленник и потерпевший вышли на улицу разобраться, и в ходе драки первый нанес потерпевшему два удара фрагментом металлической трубы по голове.

От полученных повреждений потерпевший скончался через некоторое время.

Злоумышленник по месту жительства характеризуется отрицательно, является злостным нарушителем общественного порядка, в связи с чем в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: Старший помощник руководителя СУ СК РФ по РС (Я) по взаимодействию со СМИ Надежда ДВОРЕЦКАЯ.