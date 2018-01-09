Поп – звезда Света отпраздновала Рождество в Якутске!

7 января популярная певица Света выступила в рамках своего юбилейного концертного тура «20 лет творчества» в клубе «Европа».

Певица исполнила все свои известные хиты: «Твои глаза», «Синеглазые дельфины», «А, может, да», «Хватит, довольно», и конечно же, «Дорога в аэропорт».

По словам организаторов, на концерте присутствовало около 1200 человек и билеты были распроданы задолго до концерта, думается, что у Светы много хитов, да и совместный трек с Тимати микс на «Дорогу в аэропорт» сыграл не последнюю роль в таком успехе.

Как призналась Света в конце концерта при личной беседе с нами, ей очень комфортно выступать в Якутске, поэтому и приезжала не раз к нам и дальше будет приезжать, всех якутян поздравила с Рождеством.

Андрей, зритель: «Света – единственная исполнительница на российской эстраде, которую я слушаю. Ведь это наша молодость, все песни у нее хиты, наверное, сам видел, что сегодня все зрители знали ее песни и подпевали ей. Именно на песне «Дорога в аэропорт» я пригласил на медленный танец свою будущую жену на дискотеке и женаты сейчас уже 5 лет. Поэтому мы даже и не думали, идти не идти на концерт в «Европу». Спасибо Свете за такой замечательный концерт!»