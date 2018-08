Якутская поп-звезда негодует

Прекрасный Ленск 💖с сожалением сообщаю что на день города 2-ого сентября мы к вам не прилетим 😔Администрация города отменила наш концерт , надеюсь в будущем вопреки всему , все равно увидимся и услушимся 😘 Дорогие Администации и прочие структуры! Если вы железно занимаете наши рабочие даты за несколько месяцев просьба не делать такие подставы с отменами , не отнимайте у нас дни! Сколько человек хотело видеть нас на своих свадьбах , юбилеях , и тд , не хочу что бы вы это портили своими отменами ! Ну ничего , Мохсоголоох! 10-ого Августа будем у вас на дне города 😘

A post shared by Надина Эльпис (@nadina_elpis) on Aug 5, 2018 at 7:26pm PDT