Якутская поп-звезда негодует

Голубоглазая блондинка, певица Надина Эльпис опубликовала в сети пост, о том, что не прилетит в Ленск на День города:
Прекрасный Ленск 💖с сожалением сообщаю что на день города 2-ого сентября мы к вам не прилетим 😔Администрация города отменила наш концерт , надеюсь в будущем вопреки всему , все равно увидимся и услушимся 😘 Дорогие Администации и прочие структуры! Если вы железно занимаете наши рабочие даты за несколько месяцев просьба не делать такие подставы с отменами , не отнимайте у нас дни! Сколько человек хотело видеть нас на своих свадьбах , юбилеях , и тд , не хочу что бы вы это портили своими отменами ! Ну ничего , Мохсоголоох! 10-ого Августа будем у вас на дне города 😘
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU.