Понтон через Малую Ботуобию удлиняют

На указанном участке развернуты работы по завозу каменного материала для отсыпки подходов к понтонному мосту. Дополнительные звенья понтонного моста доставлены с других участков автодороги А-331 «Вилюй». В данное время производятся работы по монтажу дополнительных звеньев понтонного моста, для обеспечения движения всех видов автотранспорта. Наводка понтонной переправы осуществляется при помощи буксирно-моторного катера БМК передислоцированного с Сунтарского района. Всего задействовано более 20 единиц спецтехники.

По состоянию на 07:00 25 августа уровень воды составил 2,38 м, зафиксировано убытие воды на 20 см. Зеркало воды составляет 242 м.

Стоит также отметит, что в 2018 году проект по строительству мостового перехода через р. Малая Ботуобия включен в Федеральную адресную инвестиционную программу. На днях определился генеральный подрядчик. В конце текущего года дорожно-строительного сезона на объекте начнутся подготовительные работы. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на IV квартал 2020 года.